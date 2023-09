Osterode Das Hilfsprojekt des Kirchenkreises Harzer Land lädt in die St. Jacobi Schlosskirche in Osterode am Donnerstag. Zwei Chöre aus der Region treten auf.

Die Rumänienhilfe des Kirchenkreises Harzer Land lädt zum Jahresempfang, verbunden mit einem Benefizkonzert. Das gibt der Kirchenkreis in einer Pressemeldung offiziell bekannt. Die Veranstaltung sei offen für jedermann. Der Empfang wird am Donnerstag, 14. September, um 19 Uhr in der St. Jacobi Schlosskirche in Osterode stattfinden.

Wie die Veranstalter informieren, möchte das Ehepaar Pfarrer Gerhard und Irmgard Wagner aus Alba Iulia in Siebenbürgen über ihre Arbeit berichten. Die Wagners leiten die Hilfsprojekte der Rumänienhilfe und wollen von der allgemein schwierigen Lage in Rumänien als Nachbarn der Ukraine erzählen. Inflation und gestiegenen Energiekosten beträfen besonders die Ärmsten im Lande. Insbesondere pflegebedürftige alte Menschen und junge Menschen mit schwerer Behinderung gehörten dazu.

Kampf für Menschenwürde

„Die Rumänienhilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch in dieser äußerst angespannten Situation gemäß ihrem Motto ‚Für Menschenwürde am Rande Europas‘ zumindest exemplarisch zu sorgen“, so Superintendent i.R. Heinrich Lau. Seit über 30 Jahren ist sie deshalb Partner der Einrichtungen der Diakonia in Alba Iulia (Karlsburg). Diese unterhält das Kinderdorf Bethesda mit fünf Häusern für Kinder und junge Menschen mit schwerer Behinderung. Außerdem hat sie drei stationäre Pflegeeinrichtungen für überwiegend mittellose alte Menschen mit 55 Plätzen aufgebaut und unterhält eine ambulante Sozialstation. Die Einrichtungen in Osterode und Alba Iulia halten intensiven Kontakt und informieren sich gegenseitig laufend.

Neben Geldspenden nimmt die Rumänienhilfe in ihrer Annahmestelle Rollberg 11 (Tel. 05522/8689600) gut erhaltene und saubere Gebrauchtkleidung und Wäsche entgegen, wie der Kirchenkreis mitteilt. Aber auch Hausrat und Geschirr, Fahrräder, Pflegehilfsmittel wie zum Beispiel Rollatoren, für die Aktion „Weihnachten im Schulranzen“ den passenden Inhalt wie Tuschkästen wäre willkommen. Allerdings könne das Projekt keine Medikamente, Brillen, Elektroartikel oder Federbetten annehmen.

Die Rumänienhilfe arbeite ehrenamtlich und in Kooperation mit den Harz-Weser-Werken. In diesem Jahr seien bereits zehn Lastzüge mit jeweils circa 15 Tonnen Ladung von Osterode nach Alba Iulia auf den Weg gebracht worden. Die Gebrauchtkleidung werde nach Abzug des Eigenbedarfs in Secondhandläden verkauft, der Erlös diene zur Finanzierung des Pflegepersonals und zur Verbesserung der Einrichtungen. Diese seien dank der Hilfe aus Osterode vorbildlich, besonders im Vergleich zu staatlichen Einrichtungen. Von denen mussten in letzter Zeit vierzig auf Veranlassung der Antikorruptionsbehörde schließen, wie der Kirchenkreis schreibt.

Der Jahresempfang ist verbunden mit einem Benefizkonzert. Dazu konnten zwei namhafte Chöre aus Göttingen gewonnen werden. „Der Chor Belcanto“, ein gemischter Chor, ist bekannt durch internationale Auftritte. Der Polizeichor Göttingen, ein Männerchor, veranstaltet jährlich ein großes Konzert in der Stadthalle Göttingen. Geboten wird aus dem Repertoire der Chöre ein internationales Lied-Programm vom Volkslied über Shanty und Spirituals bis zum indianischen Abendlied. Geleitet werden beide Chöre von Reinhold Stamm, für Belcanto in Vertretung für den erkrankten musikalischen Leiter und ehemaligen Osteroder Kreiskantor Jóse López de Vergara.

