Letzte Gelegenheit: Erna Krüger-Ausstellung endet

100 Werke der Osteroder Künstlerin Erna Krüger sind nur noch am heutigen Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Osteroder Museum im Ritterhaus im Rahmen einer Sonderausstellung zu sehen. Mit mehr als 500 Besucherinnen und Besuchern fand sie großes öffentliches Interesse.

Malerin, Rebellin, Freundin von Käthe Kollwitz

Erna Krüger, Malerin – Rebellin - Freundin von Käthe Kollwitz wurde am 1. März 1883 in Wittenberg an der Elbe geboren. Als Tochter eines Generalmajors wuchs Sie in vermögenden Verhältnissen auf. Als eine der ersten Frauen studierte sie Malerei an der Kunsthochschule. Sie war Mitglied der Berliner Sezession, lebte und arbeitete von 1906 bis 1920 in der deutschen Hauptstadt und ihre Bilder wurden deutschlandweit gezeigt.

Seit 1920 in Osterode

In Berlin traf sie 1917 auf Käthe Kollwitz, mit der sie ein Leben lang befreundet blieb. Geheiratet hat Erna Krüger nie, zog es stattdessen vor, ihr Leben mit ihrer Freundin Andrea und ihrer Schwester Toni zu teilen. Schon während des ersten Weltkrieges trug sie Hosen und sie rauchte bis ins hohe Alter. Sie reiste durch halb Europa, um zu malen und strandete 1920 in Osterode Dreilinden, wo sie bis zu ihrem Tod 1973 lebte und arbeitete. Vielen galt sie als unbequem, weil sie sich Nichts und Niemandem unterordnete. Ihre Bilder sind ein Stück Zeitgeschichte und künstlerischer Ausdruck einer emanzipierten Frau aus dem 19. Jahrhundert. Dabei blieb sie sich stets selbst treu.

Einige Osteroder, wie beispielsweise der Heilpraktiker Manfred Riebe, erwarben ihre Bilder nach Erna Krügers Tod 1973 und bewahrten ihr Werk für die Nachwelt auf. Manfred Riebe vererbte über 100 Gemälde und Grafiken von Erna Krüger dem Osteroder Museum im Ritterhaus. Zusammen mit Stiftungen an, und Leihgaben und Ankäufen durch das Museum, konnte eine umfangreiche Sammlung entstehen, die nicht nur das Werk, sondern an Hand von Fotografien, Briefen, Dokumenten und Skizzen auch das Leben und den Charakter der einzigartigen Künstlerin dokumentiert.