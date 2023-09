Joey Kelly besucht die Harz-Weser-Werke in Dassel

Northeim In der Werkstatt in Dassel bei Northeim will Joey Kelly über seine Zeit als Sportler und seinen Lebensweg berichten. Motto ist: „Wie schaffe ich mein Ziel?“

Die Harz-Weser-Werke laden zum Zukunftsdialog unter dem Titel „No limits – so erreiche ich mein Ziel“ mit Extremsportler und Unternehmer Joey Kelly in die Mensa der Werkstatt Dassel ein. Das geben die Harz-Weser-Werke in einer Pressemeldung bekannt. Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und bietet neben dem einstündigen Vortrag die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch.

Unter dem Titel „No limits – wie schaffe ich mein Ziel“ referiert Joey Kelly über seinen Lebensweg als Unternehmer und Ausdauersportler, den er mit Beharrlichkeit, Zielen, Willen und Leidenschaft konsequent verfolgt habe, heißt es weiter. Teamwork und Respekt untereinander, ein guter Umgang mit Niederlagen, Demut und Dankbarkeit seien Elemente, die sich vom Sport ins Leben übertragen lassen – egal ob mit Beeinträchtigung oder ohne. Spannende Berichte über Reisen, sportliche und andere Herausforderungen machen die Forderung nach einem respektvollen und wertschätzenden Umgang anschaulich und bringen neue Ansätze für das Miteinander im Beruf oder im Privaten, so die Harz-Weser-Werke.

Die Veranstaltung findet in der Mensa der Werkstatt Dassel, Maschweg 17, statt, und ist barrierefrei erreichbar. Das Get-together ist ab 18 Uhr, Start des Programms ist 18.30 Uhr. Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Möglichkeit zu Gesprächen bei Getränken und Snacks. Zur besseren Planbarkeit wird um Anmeldung per E-Mail unter marketing@h-w-w.de gebeten. Bei Rückfragen steht das Referat für Marketing und Kommunikation der Harz-Weser-Werke, Frau Cläre Lindenmaier, unter Tel. 05522-961 314 ebenfalls zur Verfügung.