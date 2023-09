Der Berufsinformationstag Osterode (Bito) steht bevor

Osterode Nach drei Jahren Pause: Am kommenden Samstag, 9. September, findet die Messe erstmals in der Osteroder Stadthalle und im Kurpark statt.

Der M+E Info-Truck wird am Samstag, 9. September, beim Bito zu Gast sein.

Nach drei Jahren Zwangspause gibt es am Samstag, 9. September, eine Wiederauflage des Berufsinformationstages Osterode (Bito). Das bewährte Konzept, Schülerinnen und Schüler über verschiedenste Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten umfassend zu informieren, bleibt bestehen. Neu hingegen ist der Austragungsort: Die Messe wird in der Stadthalle und im benachbarten Kurpark stattfinden. Ebenfalls neu ist, dass das Mekom Regionalmanagement Osterode als alleiniger Ausrichter agiert.

„Wir sind ausgebucht. 77 Stände in der Stadthalle und weitere Aktionen im Außenbereich werden vor Ort sein. Alle Ausstellungsflächen sind attraktiv gestaltet“, erklärt Mekom-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer von KKT Frölich, Dr. Sven Vogt, im Gespräch mit dem Harz Kurier.

„Aufgrund des Standortwechsels zur Stadthalle versprechen wir uns kürzere Wege sowie eine kompaktere Präsentation. Wir werden im Kurpark tolle Actionpoints haben, bei denen die Schülerinnen und Schüler - wie bei der Ideen Expo in Hannover auch - selbst aktiv werden können“, so Vogt weiter. „Mach mit, gestalte dein Leben“ laute das Motto. Um herauszufinden, was zu einem passt und einem im späteren Berufsleben Spaß mach, dafür sei Bito das richtige Format.

Starkes und abwechslungsreiches Angebot in der Region

„Wir haben in Osterode am Harz und Umgebung viele tolle Firmen mit einer breiten Produkt- und Angebotspalette. Firmen, die jungen Menschen eine exzellente Ausbildung anbieten. Uns ist wichtig zu zeigen, wie vielfältig die Berufswelt und wie stark und abwechslungsreich das Angebot hier in der Region ist“, so Dr. Vogt weiter.

Wir haben in Osterode am Harz und Umgebung viele tolle Firmen mit einer breiten Produkt- und Angebotspalette. Firmen, die jungen Menschen eine exzellente Ausbildung anbieten. Dr. Sven Vogt, Mekom-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer von KKT Frölich

Neben namhaften Unternehmen unterschiedlicher Branchen aus Industrie, Dienstleistungsgewerbe, dem Gesundheitssektor sowie Handwerk seien unter anderem auch die Ärztekammer, Vertreter der Juristerei, der Bundeswehr, Polizei und vom DRK zugegen, um nur einige der Aussteller zu benennen. Mit den Technischen Universitäten Braunschweig und Clausthal können sich die Besucher zudem über die Angebote der beiden Universitäten informieren. „Ein bunter Strauß an Möglichkeiten spiegelt sich im diesjährigen Berufsinformationstag Osterode wider“, so Dr. Vogt abschließend.

Der Bito findet am Samstag, 9. September, von 10 bis 14 Uhr in der Stadthalle Osterode sowie im angrenzenden Kurpark, Dörgestraße 28, statt. Der Eintritt ist frei.

Digitale Brille von KKT Frölich Foto: KKT Frölich / KKT

Besondere Highlights

Roadshow der IdeenExpo als Kick-off für die Ideen Expo 2024 in Hannover

Digitale Brille von KKT Frölich

M+E Info-Truck

Kostenloses Bewerbungsfoto-Shooting

Innovative Exponate, wie etwa das Exoskelett, Smart Textiles, ein Band-Generator, ein Hyperloop-Antrieb, verschiedene OLED-Exponate und Spannendes zur Daten-Sicherheit