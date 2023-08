Straßenausbaubeiträge: Plädoyer für verbale Abrüstung

Niemand zahlt gern Straßenausbaubeiträge – so geht ein gängiger Slogan der Bewegung gegen die finanzielle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Straßenflick. Und wahrscheinlich stimmt das auch: Wie die meisten Menschen hoffe auch ich jeden Tag, dass die Straße vor meinem Haus so schnell nicht gemacht werden muss. Als wären die Kosten des Alltags nicht bereits hoch genug. Doch rechtfertigt dies Spitzfindigkeiten, Anschuldigungen, bisweilen justiziable Beleidigungen? Selbstverständlich nicht.

Auf keiner Seite. Denn die Bürger sollten sich bewusst machen, dass auf der ausführenden Seite, bei den Ämtern, normale Menschen sitzen, ohne böse Absichten. Und auch die Beamten dürfen auf die Menschen nicht spitzfindig oder gehässig reagieren. Davon verschwinden keine Beiträge, erhöht sich aber auch keine Zahlungsbereitschaft. Am Ende wären wir alle besser dran, wenn wir mal einen Gang zurückschalten.

Die Feinheiten des Kommunalabgabengesetzes

In meinem Studium der Politikwissenschaft habe ich mich zwei Semester mit der sogenannten Compliance-Forschung befasst. Diese untersucht die Frage: Warum halten Menschen sich an manche Gesetze und an andere nicht? Wir bräuchten keine Polizei, wenn diese Frage nicht relevant wäre. Eine Erkenntnis dieses Forschungsfeldes ist: Wenn man Maßnahmen verständlich und freundlich erklärt, steigt die Bereitschaft zur Zahlung signifikant.

Doch es scheint so, als würden diese Maßnahmen immer öfter verpuffen. Zugegeben: Die Verwaltung, wie aktuell in Osterode, gibt sich Mühe, ihre Kostenlegung aufzuschlüsseln. Doch gegen den Zeitgeist, der vielerorts Böswilligkeit vermutet, kommt man da oft nicht mit an. Gleichzeitig kann man aber Bürgern, die sich mancherorts vom Staat entfremdet fühlen, nicht mit Herrschaftswissen begegnen. Nicht alle Menschen hatten die Muße, sich in die Feinheiten des niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes einzuarbeiten. Dafür darf man sie nicht bestrafen, egal wie gehässig sie sein mögen.

