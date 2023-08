Osterode Im Bereich Osterode am Harz und Bad Grund (Harz) ist es am Samstag zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Das ist passiert.

Blaulicht Polizeibericht: Zwei Unfälle bei Osterode am Samstag

Die Polizei Osterode berichtet von zwei Verkehrsunfällen am Samstag, 26. August 2023.

Verkehrsunfall auf der B243 bei Bad Grund

Eine Autofahrerin gelangte demnach gegen 16.20 Uhr auf der Bundesstraße 243 auf Höhe Bad Grund aus ungeklärter Ursache nach rechts und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Diese und der Pkw wurden dabei beschädigt, die Frau blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.500 Euro.

Unfall an der Sösetalsperre Osterode (B498)

Gegen 23.15 Uhr dann kam eine Frau auf der B498 an der Sösetalsperre bei Osterode in einer Kehre nach links von der Fahrbahn ab und stieß hier gegen eine Leitplanke. Ihr Fahrzeug war infolgedessen nicht mehr fahrbereit. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein der 27-Jährigen sichergestellt, so die Polizei weiter. Schaden: 1.000 Euro.

