Wetterdienst warnt vor Unwettern auch im Raum Osterode

Ein heißes Wochenende und eine warme Woche mit sommerlichen Temperaturen liegen hinter uns. Heute soll es eine Abkühlung geben - und zwar mit starkem Regen, Gewittern und kräftigen Sturmböen. Darüber informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorabinformation auch für den Altkreis Osterode.

„Von Südwesten aufkommende Gewitter, dabei örtlich heftiger Starkregen über 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit“, heißt es in der Vorabinformation des Wetterdienstes auf der Online-Warnkarte an. Auftreten könnten die Unwetter zwischen 10 Uhr am Vormittag und 20 Uhr am Abend. Auch schwere Sturmböen mit einer Geschwindigkeit um 90 Kilometer pro Stunde, vereinzelt orkanartige Böen bis 110 km/h und Hagel mit Körnern mit einem Durchmesser von bis zu zwei Zentimerter seien möglich. Außerdem heißt es vom DWD: „Vereinzelt Tornados sind nicht ausgeschlossen.“

Eine amtliche Warnung vor schweren Gewittern wie etwa für Nachbarlandkreise in Süden und Südwesten, gibt es aktuell (Stand 10.40 Uhr) für den Landkreis Göttingen aber nicht. Nach den angekündigten Unwettern soll es dann zum Wochenende ein wenig kühler bleiben: Laut einschlägigen Online-Wetterportalen bewegt sich die Höchsttemperatur am Samstag und Sonntag um 20 Grad. Außerdem soll es bedeckter bleiben als in den vergangenen Tagen.

