Falscher Dachdecker in Osterode und Herzberg unterwegs

Osterode/Herzberg Angeblicher Handwerker auf Tour durch den Altkreis Osterode. Er bietet Dachdeckerarbeiten an. In einem Fall stiehlt er einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei warnt erneut vor falschen Handwerkern, die im Altkreis Osterode unterwegs sind. Sie rät dringend von Geschäften an der Haustür ab. Das berichtet die Polizei über die Vorfälle.

Am Mittwoch, 23. August, war ein falscher Dachdecker in Osterode und Herzberg auf Tour. Die der Polizei bekannten Vorfälle ereigneten sich zwischen 11 und 13 Uhr. Der angebliche Handwerker klingelte an verschiedenen Haustüren und bot, meist älteren Menschen, Dachdeckerarbeiten vor Ort an.

Hauseigentümerin vierstelligen Betrag entwendet

In einem Fall ist der bislang unbekannte Täter erfolgreich gewesen, berichtet die Polizei. Er habe die kurze Abwesenheit der Hauseigentümerin genutzt, um einen vierstelligen Betrag zu stehlen. In den anderen, bislang bekannt gewordenen Fällen sei es glücklicherweise zu keinem „Vermögensschaden“ gekommen.

Hinweise auf ähnliche Taten am Mittwoch und anderen Tagen nimmt die Polizei in Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

Die Polizei gibt folgende Ratschläge:

Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen eine Vertrauensperson zum Gespräch hinzu.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung/Haus, die Sie selbst beauftragt haben oder von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Zögern Sie nicht, wenn Sie Fremde im Gebäude feststellen, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu verständigen.