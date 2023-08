Sporleder-Geb wird Professorin an der Hochschule Nordhausen

Hochschulpräsident Prof. Dr. Jörg Wagner ernannte am 22. August Viola Sporleder-Geb zur Professorin für Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Hochschule Nordhausen. Darüber informiert die Hochschulverwaltung in einer Mitteilung. Demnach wird sie ab dem 1. September ihre Professur antreten. Bei der feierlichen Ernennung war auch Prof. Dr. Stefan Zahradnik, Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, den die Professorin künftig verstärken wird, anwesend.

Die gebürtige Göttingerin absolvierte ihr Jura-Studium in Göttingen und Wien und war beruflich nach ihrer Promotion aus dem kommunalverfassungsrechtlichen Bereich zunächst als Juristin bei der Bundeszollverwaltung tätig. Zuletzt bekleidete sie eine Position in der Stadtverwaltung Osterode am Harz als Justiziarin. Parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit hat sie Lehraufträge an der Georg-August-Universität in Göttingen wahrgenommen und Rechtsreferendare ausgebildet. „Durch ihre vielseitigen Erfahrungen in der Bundesverwaltung, Kommunalverwaltung und Universitätslehre bringt sie ein umfangreiches Wissensspektrum mit. Zudem möchte sie sich als ehemalige Stipendiatin in der Begabtenförderung engagieren und Talente frühzeitig erkennen und fördern“, teilt die HSN mit.

Stärkung der Demokratie und Umweltrecht als Schwerpunkte

Zwei Schwerpunkte, die Prof. Dr. Sporleder-Geb besonders am Herzen liegen, sind die Stärkung der Demokratie: Hierzu zählt insbesondere die Qualitätssteigerung in der Verwaltungsausbildung, um das Vertrauen in den Staat zu stärken. Studien hätten in jüngerer Vergangenheit aufgezeigt, dass dieses Vertrauen in den letzten Jahren erheblich abgenommen habe. Der andere Schwerpunkt ist der Bereich Umweltrecht: Hier möchte sie den angehenden Verwaltungsfachkräften die erforderliche Sensibilität sowie das notwendige Rüstzeug für den Verwaltungsalltag mitgeben.

Viola Sporleder-Geb äußerte sich voller Vorfreude zu ihrer neuen Position: „Ich freue mich sehr darauf, sowohl national als auch international zu netzwerken, gerade vor dem Hintergrund meiner beiden Hauptschwerpunkte. Der Ausbau von Kontakten und der mir gebotene Gestaltungsfreiraum an der Hochschule Nordhausen haben für mich einen besonderen Stellenwert.“