Psychischer Ausnahmezustand: 58-Jähriger hält Polizei auf Trab

Mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat ein Mann am Samstag gegen 16.35 Uhr in Adelebsen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie diese berichtet, konnten die Einsatzkräfte den 58-Jährigen erst am späten Abend gegen 23 Uhr in seiner Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus überwältigen, um ihn anschließend in eine psychische Fachklinik zu bringen. Bei dem Zugriff wurde ein Beamter leicht an der Hand verletzt.

Ein Zeuge hatte am Nachmittag über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass der sich offensichtlich psychisch aufgewühlte 58-Jährige mit einem Messer bewaffnet im Haus und auf der Straße herumlaufen würde. Zuvor habe er in seiner Wohnung randaliert und Möbel und Fenster zerschlagen. Die Polizei rückte sofort mit allen Einsatzfahrzeugen an, die sie aufbieten konnte.

Polizei umstellte das Gebäude

Wie die Polizei weiter berichtet, hatte sich der 58-Jährige bei Ankunft der Polizisten bereits wieder in seine Wohnung im Erdgeschoss zurückgezogen. Beamte umstellten daraufhin das Gebäude. Mehrfache Versuche, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, schlugen fehl. Stattdessen kündigte der Adelebser laut dem Polizeibericht an, sich umbringen zu wollen, sollte man seine Wohnung betreten.

Die Polizei räumte daraufhin vorsorglich das Mehrparteienhaus und ließen es von der Gas- und Wasserversorgung trennen. Vier Hausbewohner mussten während des Einsatzes anderweitig untergebracht werden.

58-Jähriger verbarrikadiert sich in Wohnung

Im weiteren Verlauf des Abends verbarrikadierte sich der 58-Jährige weiter mithilfe von Möbelstücken in seiner Wohnung, informiert die Polizei weiter. Nachdem die EInsatzkräfte kontinuierlich mit ihm kommuniziert hatten, konnte der Mann gegen 23 Uhr dann schließlich dazu bewegt werden, eine vor der Tür stehende Waschmaschine zur Seite zu räumen. Diesen günstigen Moment nutzten Einsatzkräfte, um den Mann zu ergreifen.

Die Polizei überwältigte den 58-Jährigen, ohe dass dieser sich wehrte. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizisten bei ihm ein Brotmesser und ein Pfefferspray im Hosenbund. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete eine Blutentnahme bei dem 58-Jährigen an.

In den Einsatz am Sonnabend in Adelebsen waren etwa 30 Beamtinnen und Beamte verschiedener Dienststellen der Polizeiinspektion Göttingen und etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes eingebunde. Eine Gefahr für Anwohnende sei nach Bewertung der Einsatzleitung der Polizei von der Situation aber nicht ausgegangen, wie die Polizei abschließend mitteilt. Der Auslöser für das Verhalten des Mannes bleibe unbekannt.