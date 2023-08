Hitze im Harz: Wetterdienst warnt auch für Altkreis Osterode

Nach vier Wochen regnerischem Wetter und kühlen Temperaturen ist der Sommer in den Altkreis Osterode zurückgekehrt und hat die Region um Osterode fest im Griff. Bei Mehr als 30 Grad an diesem Wochenende sind die Plätze in vielen Eiscafés voll besetzte, so mancher Erstklässler oder manche Erstklässlerin dürfte bei der heutigen Einschulungsfeier ins Schwitzen gekommen sein.

Wegen der Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für viele Teile Deutschlands eine Hitzewarnung herausgegeben - so auch für den Altkreis Osterode. „Am Samstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten“, schreibt der DWD auf seiner Homepage, auf der auch eine Karte mit der aktuellen Wetterwarnlage zu finden ist. Demnach soll es im äußersten Nordwesten Deutschlands heute noch starke Gewitter geben können. Die Hitzewarnung für die Region gilt bis Samstag, 19 Uhr.

Sommerliche Temperaturen auch kommende Woche

Für den Raum Osterode sind unterdessen zunächst keine Unwetter vorhergesagt - allerdings eine leichte Abkühlung am morgigen Sonntag. Laut den Angaben auf dem Wetterportal wetter.com soll die Höchsttemperatur in der Region morgen bei bis zu 25 Grad liegen. Auch in der neuen Woche soll es dann vorerst sommerlich bleiben.

Wem das heiße Wetter an diesem Wochenende zu schaffen macht, dem bietet der Harz einige Möglichkeiten, kühl zu bleiben. Für alle, die sich gerne im Wasser abkühlen, hat die Redaktion eine Übersicht mit den Freibädern im Altkreis Osterode zusammengestellt und gibt außerdem einige Tipps, in welchen Harzteichen es sich besonders gut baden lässt. Wer sich die Abkühlung lieber kulinarisch genießt, für den hat die Redaktion sieben Tipps parat, wo man im Altkreis Osterode ein Eis genießen kann. svp

