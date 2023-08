Eine Schülerin aus Osterode bei internationalem Songcontest

Osterode Die TRG-Schülerin Sejoud Al Khatib nimmt am Songcontest „Dein Song für Eine Welt!“ teil, das Online-Voting läuft bis zum 23. August.

Sejoud Al Khatib, Schülerin des 13. Jahrgangs am TRG Osterode, nimmt am Wettbewerb "Dein Song für Eine Welt!" teil.

Vor acht Jahren rief Engagement Global den Song Contest „Dein Song für Eine Welt!“ ins Leben. Mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer später startet in diesem Jahr die fünfte Runde des Wettbewerbs. Mit dabei ist auch Sejoud Al Khatib, Schülerin des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums in Osterode.

Ihr Lied „Don‘t Close Your Eyes“ ist unter den 674 selbst komponierten Songs von mehr als 3000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Deutschland und vielen Ländern des globalen Südens, die eingereicht wurden. „Die jungen Talente haben mit ihren musikalischen Beiträgen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass die Themen der Eine Welt uns alle betreffen und wie wichtig es ist, sich mit globalen Herausforderungen auseinanderzusetzen“, betont Theresa Viehoff-Heithorn, Gruppenleiterin bei Engagement Global, die den Wettbewerb ausrichten.

Als Flüchtling aus dem Libanon nach Osterode gekommen

In ihrem Lied hat die 18-Jährige ihre eigenen Erfahrungen und ihre eigene Geschichte verarbeitet. Die Schülerin des 13. Jahrgangs wurde im Libanon geboren, mit ihrer Familie kam sie Ende 2015 nach einer Flucht über Syrien und der Mittelmeerüberfahrt nach Griechenland schließlich nach Osterode. „Hab keine Angst davor, ein Fremder zu sein, ein Fremder auf der Welt.

Musik kann dir helfen, es ist mehr als nur ein Wort“, lautet übersetzt eine Zeile in ihrem Song.

Zur Teilnahme an dem Song Contest animiert hat sie ein Eine Welt-Workshop in Leipzig im vergangenen Jahr, bei dem musikalische Inhalte im Mittelpunkt standen. Ihr Song ist nach ihrer Begegnungsreise im Januar 2023 in den Senegal entstanden. Dort durfte die talentierte Musikerin sogar live im Radio singen. „Die Reise hat mich im Herzen berührt, das Lied spiegelt das wider“, sagt die angehende Abiturientin.

Momentan haben alle Interessierten die Möglichkeit, aktiv über das User-Voting an der Preisvergabe mitzuwirken. Der Gewinner oder die Gewinnerin des User-Votings erhält einen Platz auf dem Eine Welt-Album Vol. 5 und die Chance, seinen oder ihren Song professionell im Tonstudio aufnehmen zu lassen. Die Plätze zwei bis fünf erhalten Anerkennungspreise in Form von 100 Euro. Nach Abschluss des User-Votings übernimmt eine unabhängige Jury die weitere Preisvergabe. Ende September 2023 werden die Top 5-Songs für die Hauptpreise, die 15 weiteren Songs für das Eine Welt-Album sowie die Sonder- und Anerkennungspreise bestimmt.

Die Abstimmung findet auf der Website www.eineweltsong.de/voting statt, die Stimmabgabe ist bis zum 23. August möglich.

