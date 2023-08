Jugendliche bauen den „One-World-Garden“ im Herzen Osterodes

Foto: Stadt Osterode am Harz

Hier entsteht der „One-World-Garden“. Die Jugendlichen des Workcamps werden vom Team der Jugendwerkstatt der Stadt Osterode am Harz unterstützt.

Seit dem vergangenen Montag befindet sich eine 16-köpfige internationale Jugendgruppe im Rahmen der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste in Osterode am Harz. Die jungen Erwachsenen sind aktuell dabei, einen interkulturellen Garten inmitten der historischen Osteroder Altstadt, den sogenannten „One-World-Garden“, aufzubauen und zu gestalten. Die städtische Jugendwerkstatt leistet dabei Anleitung und Unterstützung bei der Umsetzung. Darüber informiert die Osteroder Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Die Jugendgruppe hat zudem bereits begonnen, im Osteroder Stadtwald Wildtiergatter zu bauen, um die „Mission: Stadtwaldrettung“, die in diesem Herbst fortgesetzt wird, zu unterstützen. „Die Jugendlichen bringen dabei ihre eigenen Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, ihre handwerklichen Fähigkeiten und ihre Leidenschaft für gemeinschaftlichen Umweltschutz in die Projektarbeit ein“, heißt es vonseiten der Stadt.

Gemeinsames Kochen und ein Open-Air-Kino mit anschließender Diskussion

Am Donnerstag stand eine weitere wichtige Aktion des Workcamps an: An diesem Tag bereiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den sieben Herkunftsländern der Gruppe ein gemeinsames Essen zu. Unterstützt wurde die Aktion durch das DRK-Familienzentrum, deren Räumlichkeiten Am Schilde 19 auch genutzt wurden.

Am Abend wurde im „Offenen Haus“ in der Auenstraße 9 ein Open-Air-Kino eingerichtet. Es wurde der Film „Chernobyl“ gezeigt und im Anschluss kritisch über die Ereignisse diskutiert. Quartiersmanagerin Juliet Jeske hebt hervor, dass das Thema „Klimakatastrophe“ im Kontext der historischen Zensur des Tschernobyl-Ereignisses einen passenden Kontext biete, mit der Jugendgruppe und allen anderen über die Realitäten und Perspektiven in der heutigen Welt zu sprechen.

Die Stadtverwaltung ruft weiterhin Interessierte auf, sich mit Engagement einzubringen, zu unterstützen und am Workcamp teilzuhaben.

„Ich bin beeindruckt von der Begeisterung und dem Einsatz, den die Jugendlichen in dieses Projekt in unserer Stadt einbringen. Sie sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie junge Menschen gemeinsam positive Veränderungen in unserer Gemeinschaft bewirken können“, erklärt Osterodes Bürgermeister Jens Augat. „Ich möchte mich im Namen der Stadt herzlich bei der Jugendgruppe bedanken und bin gespannt auf die weiteren Entwicklungen des Workcamps.“