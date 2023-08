Sicherer Schulweg: Polizei Göttingen gibt Tipps

Göttingen/Osterode Verkehrssicherheitsbeauftragter aus Göttingen erklärt, was Eltern und Kinder für einen sicheren Schulweg beachten sollten.

In den kommenden Wochen ist es wieder so weit: Im Landkreis Göttingen und dem Altkreis Osterode werden Tausende von Kindern eingeschult. Damit beginnt für die frisch gebackenen Erstklässler und Erstklässlerinnen ein neuer Lebensabschnitt - und auch für ihre Eltern oder auch Großeltern. Das erste Mal auf den Schulweg machen, vielleicht sogar alleine - das kann für Kinder wie für Eltern eine große Herausforderung sein. Auch Autofahrerinnen und Autofahrer sind verstärkt gefordert, wenn im Straßenverkehr noch nicht so erfahrene Kinder nun täglich ihren Schulweg bewältigen müssen.

Damit die rund 2.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler, ihre Eltern und auch die anderen Verkehrsteilnehmenden im Raum Göttingen diese Herausforderung gut meistern können, gibt die Göttinger Polizei jetzt Tipps für einen sicheren Schulweg. „Kinder nehmen Verkehrsabläufe, insbesondere gefahrene Geschwindigkeiten und den Abstand zu Fahrzeugen, anders als Jugendliche oder Erwachsene wahr“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. „Hieraus können sich unkalkulierbare Gefahrensituationen unter anderem für die Schulanfänger ergeben.

Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen, erklärt, was es zu beachten gibt.

Elterntaxi - besser nicht!

„Geben Sie ihrem Kind die Chance selbstständig zu werden, indem es zu Fuß zur Schule geht oder mit dem Bus fährt“, erklärt der Verkehrssicherheitsberater. „Fahren Sie Ihr Kind nur in Ausnahmefällen. Parken Sie weit abgesetzt von der Schule und verursachen Sie keine unnötigen Gefahrenstellen.“ Statt Ängste zu schüren, sollten Eltern sich bemühen, das Selbstvertrauen ihrer Kinder zu fördern. „Üben Sie mit Ihren Kindern das Queren der Fahrbahn an übersichtlichen Stellen. Nutzen Sie zum Queren möglichst eine Fußgängerampel oder einen Zebrastreifen.“

Helle Kleidung und Reflektoren können in der Dunkelheit das Leben ihrer Kinder retten. Ihre leuchtenden Kinder sind so auf einer Entfernung von bis zu 140 Meter für Autofahrer erkennbar. Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen

Außerdem rät Arnecke, den Kinder den sogenannten „Drei-Schulter-Blick“ beizubringen und zu verdeutlichen, damit die Kinder gefahrlos Straßen und Kreuzungen überqueren können. Um zu überprüfen, ob das Kind sich auch später noch an das hält, was die Eltern gemeinsam mit ihm eingeübt haben, rät der Experte dazu, die Kinder sporadisch auf dem Schulweg zu begleiten. Als spielerische Möglichkeit zum Überprüfen schlägt Arnecke einen Rollentausch vor: „Ihr Kind bringt Sie zur Schule und erklärt Ihnen den eingeübten Schulweg. Hierdurch erkennen Sie, was Ihr Kind schon verinnerlicht hat und wo noch Probleme auftreten. Klären Sie offene Fragen.“

„Sichtbarkeit bringt Sicherheit“

Auch Abholketten mit anderen Eltern und Kindern seien eine Möglichkeit. „Begleiten Sie Ihr Kind zu Beginn der Schulzeit bis zum ersten Treffpunkt und holen Sie es von dort wieder ab.“ Für bessere Sichtbarkeit rät Arnecke dazu, darauf zu achten, dass die Kinder durch entsprechende Kleidung im Verkehr gut sichtbar sind. „Helle Kleidung und Reflektoren können in der Dunkelheit das Leben ihrer Kinder retten“, so der Verkehrssicherheitsberater. „Ihre leuchtenden Kinder sind so auf einer Entfernung von bis zu 140 Meter für Autofahrer erkennbar.“ Eltern sollten ihre Kinder außerdem sensibilisieren für die möglichen Gefahren, die sich auf dem dunklen Schulweg ergeben können.

Doch nicht nur Kinder und Eltern, auch Autofahrende sind in der Zeit rund um die Einschulung neuer Erstklässlerinnen und Erstklässler besonders gefordert. Pünktlich zum Schuljahresbeginn würden Verkehrsteilnehmende daher zusätzlich durch auffällige Banner, zum Beispiel mit der Aufschrift. „Achtung Schulkinder!“ sensibilisiert, die von der örtlichen Verkehrswachten zur Verfügung gestellt würden. Trotzdem gilt es für Autofahrerinnen und Autofahrer, einiges zu beachten. Arnecke: „Fahren Sie stets vorausschauend und defensiv. Beachten Sie, dass Kinder Entfernungen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr anders wahrnehmen.“

Verkehrsteilnehmende sollten außerdem stets mit der Spontanität von Kindern rechnen. Nach den ersten Schulwochen setze auch bei den Erstklässlern eine gewisse Routine ein. „Tobende und spielende Schulkinder reagieren spontan und unkonzentriert“, warnt der Polizist. „Seien Sie Vorbild! Denken Sie dran, auch Sie waren mal ,ABC-Schütze‘!“