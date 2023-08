Zu viel Regen: Schloss-Spektakel unterbrochen

Braunschweig Wegen starker Regenfälle und Gewitter wurde das Festival-Gelände am Schloss Richmond am Samstagabend kurzzeitig geräumt. Was ist mit dem Feuerwerk?

Regenwetter hat dem Kleinkunstfestival „Schloss-Spektakel“ am Schloss Richmond im Süden Braunschweigs am Samstag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen starken Niederschlägen und eines Gewitters musste die Veranstaltung gegen 18 Uhr beendet werden - zumindest vorübergehend. Auf Instagram teilten die Veranstalter mit, dass das Gelände am Bürgerpark geräumt wurde. Besucher vor Ort wurden per Durchsage darüber informiert. Dabei hieß es auch, dass man sich keinesfalls unter die Bäume stellen solle.

Als das Unwetter vorübergezogen war, wurde das Gelände dann wieder freigegeben. Die Bühnen wurden vom Regenwasser befreit, die Technik wieder aufgebaut - und weiter ging‘s. Auch das geplante Feuerwerk sollte gegen 22 Uhr gezündet werden.

Am frühen Samstagabend wurde das Gelände am Schloss Richmond wegen Regenwetters geräumt, später wurde das Programm fortgesetzt. Foto: Kulturzelt eV / FMN

Schloss-Spektakel in Braunschweig: Was ist mit dem Feuerwerk?

Ab 20 Uhr verbesserte sich die Wetterlage, die Wolkendecke lichtete sich. Das Gelände wurde wieder für Zuschauer geöffnet, das Event lief weiter. Zuvor wartende Gäste wurden zwischenzeitlich vor dem Gelände mit Getränken versorgt. Das Show-Programm wurde leicht abgewandelt.





Die wichtigste Frage, die sich viele stellten: Was ist mit dem Feuerwerk? Der zuständige Pyrotechniker Christian Neuhaus erklärt am Abend: „Das Feuerwerk kann wie geplant stattfinden, die Feuerwerkskörper waren den ganzen Tag wasserdicht verpackt. Natürlich kann man nicht ausschließen, dass der ein oder andere Effekt nicht planmäßig zündet, aber mindestens 95 Prozent sollten wie geplant in den Himmel gehen.“ Wenige Stunden vor Zündung fanden noch letzte Prüfungen an den Feuerwerkskörpern statt. Kurz nach 22 Uhr sollte es am Braunschweiger Nachthimmel dann bunt werden!

Das Schloss-Spektakel musste am Samstag wegen eines Gewitters und starken Regenfällen untergebrochen werden Foto: Bernward Comes / FMN

Für Sonntag, den letzten Festivaltag, sind laut Veranstalterin Beate Wiedemann (Geschäftsführung Kulturzelt e.V.) keine weiteren Einschränkungen zu erwarten. Das Wetter soll laut Prognose trocken bleiben - die Picknickdecken können wieder ausgerollt werden.

Das „Schloss-Spektakel“ ist bereits unwetter-erprobt. Am schlimmsten traf es die Besucher und Veranstalter im Jahr 2015. Die Veranstaltung nahm damals ein abruptes Ende und musste unter chaotischen Umständen abgebrochen werden.

Das Schloss-Spektakel verzaubert seine Besucher mit Akrobatik, Jonglage, Musik und Comedy. (Archivfoto) Foto: nB

Das ist das Schloss-Spektal in Braunschweig

Am Wochenende 11. bis 13. August findet das Schloss-Spektakel auf dem Gelände vor Schloss Richmond in Braunschweig statt. Zahlreiche Kleinkünstler sorgen für eine besondere Atmosphäre rund um Schloss und Oker: Magie, Jonglage, Artistik, Comedy, Musik und mehr.

Die Künstler haben an diesem Wochenende am Schloss Richmond das Sagen. (Archivfoto) Foto: ANN CLAIRE RICHTER / Ann Claire Richter

Das dreitägige Festival für Kleinkunst ist in der Stadt in dieser Form einzigartig und gilt laut Veranstalter als das größte Kleinkunst-Festival der Region. Das Spektakel findet Freitag, Samstag und Sonntag statt. Der Programmablauf ist an allen Tagen identisch. Einlass ist an allen drei Tagen um 15 Uhr, Showbeginn um 17.30 Uhr. Abends wird jeweils gegen 22 Uhr ein Feuerwerk gezündet.

Tageskarten für das Schloss-Spektakel im Vorverkauf kosten 15,40 Euro. Zudem gibt es noch Tickets an der Tageskasse. Das Feuerwerk-Ticket gibt es nur an der Abendkasse und kostet 10 Euro, eingelassen wird man damit ab 21 Uhr. Weitere Infos auf der Webseite des Schloss-Spektakels.