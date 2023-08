Drogenhändlerring: Auch Mann aus Kreis Göttingen verstrickt?

Die Polizeiinspektion Harburg hat am Sonntag, 6. August, zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse in einem Verfahren wegen bandenmäßigen Drogenhandels vollstreckt. Dabei wurde auch das Objekt eines 40-Jährigen im Landkreis Göttingen durchsucht. Dieser scheint ein aktives Mitglied des mutmaßlichen Drogenhändlerringes zu sein. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

„Es hat eine Durchsuchung im Landkreis Göttingen gegeben. Näheres zur Örtlichkeit kann ich Ihnen nicht sagen“, erklärte auf Nachfrage Polizeihauptkommissar Jan Krüger, Pressesprecher der Polizeiinspektion Harburg. „Es ist ein 40-Jähriger festgenommen worden. Der festgenommene 27-jährige Hauptbeschuldigte aus Buchholz sowie der 40-jährige Beschuldigte aus dem Landkreis Göttingen wurden am Montagabend einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Stade vorgeführt. Dieser ordnete bei beiden wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Untersuchungshaft an. Beide Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.“ Weitere Angaben könne er aktuell nicht machen, auch die Staatsanwaltschaft Stade werde noch keine weiteren Informationen herausgeben. Das Material müsse erstmal ausgewertet werden.

Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Stade hatte Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt 28 Objekte beim zuständigen Amtsgericht in Stade erwirkt. Größtenteils handelte es sich um Wohnungen der Beschuldigten sowie um ein illegales Glücksspielcafé, das auch zum Drogenverkauf genutzt worden war. Den Schwerpunkt bildeten dabei Durchsuchungen im Raum Buchholz in der Nordheide mit 23 Objekten. Weitere Durchsuchungen fanden in den Landkreisen Rotenburg, Heidekreis und Göttingen sowie in Hamburg statt. „Der Ermittlungskomplex ist bereits seit Ende 2022 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz anhängig. Monatelange Ermittlungen waren dem Einsatz vorausgegangen“, heißt es seitens der Polizeiinspektion Harburg.

Spezialkräfte von SEK und MEK bei Durchsuchungen im Einsatz

Für die Durchsuchungsmaßnahmen, die um 12.30 Uhr zeitgleich erfolgten, waren insgesamt rund 250 Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Harburg sowie der Zentralen Kriminaldienste umliegender Polizeiinspektionen, der Bereitschaftspolizei und der Polizeidirektion Lüneburg im Einsatz. Da an verschiedenen Objekten auch Schusswaffen vermutet wurden, waren auch Spezialkräfte von SEK und MEK an den Durchsuchungen beteiligt.

Das Verfahren richtet sich gegen insgesamt 21 Beschuldigte im Alter von 22 bis 40 Jahren, die im Verdacht stehen, von dem 27-jährigen Hauptbeschuldigten Kokain anzukaufen und dieses an weitere Zwischenhändler oder Endkunden weiterzuverkaufen. Das Ziel der Durchsuchungen war es, Drogen sowie mutmaßliches Drogengeld oder andere Beweismittel sicherzustellen.

Waffen, Munition, Drogen, Autos und Geld beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen wurden mehr als fünf Kilogramm Marihuana, etwa 500 Gramm Kokain, eine Maschinenpistole, eine Pistole, 250 Schuss Munition, fünf hochwertige Pkw sowie insgesamt rund 150.000 Euro Bargeld und weitere Beweismittel beschlagnahmt.

Der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, Polizeioberrat Hendrik Schultz, sagt dazu: „Mit den Durchsuchungsmaßnahmen ist uns ein wichtiger Schlag gegen den organisierten Drogenhandel in der Region gelungen. Ich bin mir sicher, dass die Maßnahmen Wirkung bis in die Ebene der Endkunden zeigen. Die Erkenntnisse, die wir damit gewonnen haben, werden sicher zu zahlreichen weiteren Ermittlungsverfahren führen.“