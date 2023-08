Alles für die Katz’: Ihre Fotos zum heutigen Weltkatzentag

Katzen bereichern das Leben und das wissen Millionen Fans der Stubentiger in Deutschland: Denn in fast jedem vierten Haushalt leben Katzen. Auch für viele unserer Leser gilt Loriots Lebensmotto zum Hund in abgewandelter Form: „Ein Leben ohne Katze ist möglich – aber sinnlos.“

Anlässlich des Weltkatzentags am heutigen Dienstag, 8. August, hatten wir Sie aufgerufen, uns Ihre schönsten Fotos ihrer Samtpfoten zu schicken. Und diesem Aufruf sind Sie zahlreich gefolgt.

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Das ist Lucy, 2 Jahre alt (Buddys Schwester), Heilige-Birma-Katze aus Pöhlde. Foto: Sarah und Lennard Wienecke / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Das ist Buddy, 2 Jahre alt, Heiliger-Birma-Kater aus Pöhlde. Foto: Sarah und Lennard Wienecke / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Mein Lieblingsbild meiner Katzendame Sally aus Osterode. Foto: Linda Schünemann / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Mein Lieblingsbild meines Katers Nevio aus Osterode. Foto: Linda Schünemann / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Unser Kater Whiskey aus Bad Sachsa. Foto: Familie Böttcher / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Kater Blue aus Bad Grund. Foto: Lilly-Marie Hartmann / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Katze "Harri" aus Lasfelde. Foto: Jana Mareike Schirmer / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Katze "Harri" aus Lasfelde. Foto: Jana Mareike Schirmer / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Katze "Harri" aus Lasfelde. Foto: Jana Mareike Schirmer / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Katze "Harri" aus Lasfelde. Foto: Jana Mareike Schirmer / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Tabsy und Lucky, Britisch Kurharz/Black Silver Tabby (Whiskas-Katzen). Brüder aus einem Wurf. Foto: Christian Würzbach / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Tabsy und Lucky, Britisch Kurharz/Black Silver Tabby (Whiskas-Katzen). Brüder aus einem Wurf. Foto: Christian Würzbach / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Tabsy und Lucky, Britisch Kurharz/Black Silver Tabby (Whiskas-Katzen). Brüder aus einem Wurf. Foto: Christian Würzbach / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Tabsy und Lucky, Britisch Kurharz/Black Silver Tabby (Whiskas-Katzen). Brüder aus einem Wurf. Foto: Christian Würzbach / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Pepper aus Pöhlde. Britisch Kurzhaar/Scottish, geboren am 20. September 2020. Foto: Lia Große / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Kater "Gisela" aus Sankt Andreasberg. Foto: Kirsten Herder via Christoph Albrecht / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Kater "Gisela" aus Sankt Andreasberg. Foto: Kirsten Herder via Christoph Albrecht / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Kater "Gisela" aus Sankt Andreasberg. Foto: Kirsten Herder via Christoph Albrecht / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Kater "Gisela" aus Sankt Andreasberg. Foto: Kirsten Herder via Christoph Albrecht / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Kater "Gisela" aus Sankt Andreasberg. Foto: Kirsten Herder via Christoph Albrecht / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Kati und Lotti aus Tettenborn. Foto: Ute Gerl / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Lotti aus Tettenborn. Foto: Ute Gerl / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Miau! Ich möchte mich mal eben dem Harz-Kurier-Team vorstellen. Mein Name ist Lenny (5 Jahre alt), ich wohne in dem schönen Dörfchen Hattorf am Harz in einer ruhigen Gegend mit gaaanz viel Garten. Genau das Richtige, denn da hab ich so viele tolle Plätze zum Chillen und Schlafen. Mein Lieblingsplatz ist die Sofaecke am Abend, da lehn ich mich mal so richtig zurück nach einem anstrengenden Katzentag. Und genau dort entstehen immer so klasse Fotos von mir. Meine Bedienstete Celine Böttcher und der Rest der Familie lassen mich immer hübsch da stehen im Blitzlichtgewitter. Nun ja, jetzt hab ich von eurem Fotoaufruf gelesen und da dachte ich mir, das ist meine Chance, um ganz groß rauszukommen. Ich und meine Dosenöffner freuen uns! Vielen Dank und liebe Grüße, Samtpfote Lenny. Foto: Celine Böttcher / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Miau! Ich möchte mich mal eben dem Harz-Kurier-Team vorstellen. Mein Name ist Lenny (5 Jahre alt), ich wohne in dem schönen Dörfchen Hattorf am Harz in einer ruhigen Gegend mit gaaanz viel Garten. Genau das Richtige, denn da hab ich so viele tolle Plätze zum Chillen und Schlafen. Mein Lieblingsplatz ist die Sofaecke am Abend, da lehn ich mich mal so richtig zurück nach einem anstrengenden Katzentag. Und genau dort entstehen immer so klasse Fotos von mir. Meine Bedienstete Celine Böttcher und der Rest der Familie lassen mich immer hübsch da stehen im Blitzlichtgewitter. Nun ja, jetzt hab ich von eurem Fotoaufruf gelesen und da dachte ich mir, das ist meine Chance, um ganz groß rauszukommen. Ich und meine Dosenöffner freuen uns! Vielen Dank und liebe Grüße, Samtpfote Lenny. Foto: Celine Böttcher / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Miau! Ich möchte mich mal eben dem Harz-Kurier-Team vorstellen. Mein Name ist Lenny (5 Jahre alt), ich wohne in dem schönen Dörfchen Hattorf am Harz in einer ruhigen Gegend mit gaaanz viel Garten. Genau das Richtige, denn da hab ich so viele tolle Plätze zum Chillen und Schlafen. Mein Lieblingsplatz ist die Sofaecke am Abend, da lehn ich mich mal so richtig zurück nach einem anstrengenden Katzentag. Und genau dort entstehen immer so klasse Fotos von mir. Meine Bedienstete Celine Böttcher und der Rest der Familie lassen mich immer hübsch da stehen im Blitzlichtgewitter. Nun ja, jetzt hab ich von eurem Fotoaufruf gelesen und da dachte ich mir, das ist meine Chance, um ganz groß rauszukommen. Ich und meine Dosenöffner freuen uns! Vielen Dank und liebe Grüße, Samtpfote Lenny. Foto: Celine Böttcher / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Miau! Ich möchte mich mal eben dem Harz-Kurier-Team vorstellen. Mein Name ist Lenny (5 Jahre alt), ich wohne in dem schönen Dörfchen Hattorf am Harz in einer ruhigen Gegend mit gaaanz viel Garten. Genau das Richtige, denn da hab ich so viele tolle Plätze zum Chillen und Schlafen. Mein Lieblingsplatz ist die Sofaecke am Abend, da lehn ich mich mal so richtig zurück nach einem anstrengenden Katzentag. Und genau dort entstehen immer so klasse Fotos von mir. Meine Bedienstete Celine Böttcher und der Rest der Familie lassen mich immer hübsch da stehen im Blitzlichtgewitter. Nun ja, jetzt hab ich von eurem Fotoaufruf gelesen und da dachte ich mir, das ist meine Chance, um ganz groß rauszukommen. Ich und meine Dosenöffner freuen uns! Vielen Dank und liebe Grüße, Samtpfote Lenny. Foto: Celine Böttcher / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Meine beiden 1-jährigen Britisch-Kurzhaar-Katzen Camille (links) und Aurélie (rechts) aus Bad Sachsa. Foto: Lara Bestert / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Hier unsere beiden Kater Manni und Max aus Barbis. Für uns die schönsten und weltbesten Kater! Foto: Sandra Knobloch mit Ida Knobloch / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Hier unsere beiden Kater Manni und Max aus Barbis. Für uns die schönsten und weltbesten Kater! Foto: Sandra Knobloch mit Ida Knobloch / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Das ist der kleine Rudi, 16 Wochen alt und lebt mit zwei größeren Geschwistern, Mia und Akria, zusammen. Foto: Katrin Rischer / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Das ist Oskar aus Osterode. Foto: Werner Pförtner / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Das ist Oskar aus Osterode. Foto: Werner Pförtner / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Hier ist meine Ayu aus Osterode. Ich finde das Bild köstlich: Die hat einen Hund gesehen und konnte nicht genug bekommen. Foto: Serena Heinrich / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Unsere beiden Lieblinge: Sir Winston (hinten, Britisch-Kurzhaar-Chinchilla, 5 Jahre) und Meister Yoda (vorne, Britisch-Kurzhaar-Perser-Mix, 2 Jahre) aus Bad Grund. Foto: Jessica Meierhoff / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Hallo! Ich heiße Rocky, bin ein reinrassiger Bengale, bin 4 Monate alt und wohne in Schwiegershausen bei Familie Schön. Foto: Sabine Schön / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Hallo! Ich heiße Rocky, bin ein reinrassiger Bengale, bin 4 Monate alt und wohne in Schwiegershausen bei Familie Schön. Foto: Sabine Schön / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Katze Minka aus Bartolfelde. Foto: Juliane Roloff / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Katze Minka aus Bartolfelde. Foto: Juliane Roloff / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Katze Tuni aus Bartolfelde. Foto: Jannik Roloff / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Katze Tuni aus Bartolfelde. Foto: Jannik Roloff / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Unsere weiße Maine-Coon-Katze Luna: Sie ist schon eine besondere Katze und stellenweise auch etwas verrückt. Sie hängt auch gerne mal ab... Foto: Julia Dingfeld / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Unsere weiße Maine-Coon-Katze Luna: Sie ist schon eine besondere Katze und stellenweise auch etwas verrückt. Sie hängt auch gerne mal ab... Foto: Julia Dingfeld / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Unsere weiße Maine-Coon-Katze Luna: Sie ist schon eine besondere Katze und stellenweise auch etwas verrückt. Sie hängt auch gerne mal ab... Foto: Julia Dingfeld / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Die beiden Mäuse heißen Schelly und Luna. 3 und 4 Jahre alt sind zwei Geschwister. Ich habe die beiden aus dem Katzenhaus in Nordhausen gerettet. Die waren schon mal vermittelt worden, mussten aber wieder zurück, weil es in der Familie nicht funktioniert hat. Nun haben sie seit drei Jahren ein neues zu Hause. Foto: Melanie Möller / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Die beiden Mäuse heißen Schelly und Luna. 3 und 4 Jahre alt sind zwei Geschwister. Ich habe die beiden aus dem Katzenhaus in Nordhausen gerettet. Die waren schon mal vermittelt worden, mussten aber wieder zurück, weil es in der Familie nicht funktioniert hat. Nun haben sie seit drei Jahren ein neues zu Hause. Foto: Melanie Möller / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Wir haben die schönsten Katzen: Hailey (Britisch Kurzhaar, 3 Jahre alt) aus Wulften. Foto: Jenny, Jule und Mila Morich / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Wir haben die schönsten Katzen: Hailey (Britisch Kurzhaar, 3 Jahre alt) und Pepe (Maine Coon, 1 Jahr) aus Wulften. Foto: Jenny, Jule und Mila Morich / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Wir haben die schönsten Katzen: hier Pepe (Maine Coon, 1 Jahr) aus Wulften. Foto: Jenny, Jule und Mila Morich / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Liebe Grüße aus Bad Lauterberg sendet Ella. Foto: Marion Gattermann / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Olaf und Elsa aus Pöhlde. Foto: Andreas und Monique Leck / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Katzenfoto im Katzenbett: links Paulchen und rechts Paulinchen. Foto: Wolfgang Spillner / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Katzenfoto am Fenster: vorn Paul dahinter Pauline. Foto: Wolfgang Spillner / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Malou aus Bad Sachsa. Foto: Meike / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Mia aus Bad Sachsa. Foto: Meike / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Nala ist ein Jahr alt und eine Bengalkatze und wohnt in Bartolfelde (Bad Lauterberg). Foto: Kevin Eckert / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Nala ist ein Jahr alt und eine Bengalkatze und wohnt in Bartolfelde (Bad Lauterberg). Foto: Kevin Eckert / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Nala ist ein Jahr alt und eine Bengalkatze und wohnt in Bartolfelde (Bad Lauterberg). Foto: Kevin Eckert / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Nala ist ein Jahr alt und eine Bengalkatze und wohnt in Bartolfelde (Bad Lauterberg). Foto: Kevin Eckert / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Nala ist ein Jahr alt und eine Bengalkatze und wohnt in Bartolfelde (Bad Lauterberg). Foto: Kevin Eckert / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Nala ist ein Jahr alt und eine Bengalkatze und wohnt in Bartolfelde (Bad Lauterberg). Foto: Kevin Eckert / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Nala ist ein Jahr alt und eine Bengalkatze und wohnt in Bartolfelde (Bad Lauterberg). Foto: Kevin Eckert / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Nala ist ein Jahr alt und eine Bengalkatze und wohnt in Bartolfelde (Bad Lauterberg). Foto: Kevin Eckert / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Nala ist ein Jahr alt und eine Bengalkatze und wohnt in Bartolfelde (Bad Lauterberg). Foto: Kevin Eckert / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Nala ist ein Jahr alt und eine Bengalkatze und wohnt in Bartolfelde (Bad Lauterberg). Foto: Kevin Eckert / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Nala ist ein Jahr alt und eine Bengalkatze und wohnt in Bartolfelde (Bad Lauterberg). Foto: Kevin Eckert / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Amira aus Bad Sachsa. Foto: Vicky Koch / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Unsere Katze Freazy, 10 Jahre alt aus Pöhlde. Foto: Steffi Ihrig / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Unsere Katze Freazy, 10 Jahre alt aus Pöhlde. Foto: Steffi Ihrig / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Unsere Katze Freazy, 10 Jahre alt aus Pöhlde. Foto: Steffi Ihrig / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Das sind Amy (Britisch Langhaar) und Leo (Britisch Kurzhaar) aus Herzberg. Foto: Mona / privat



Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Das sind Amy (Britisch Langhaar) und Leo (Britisch Kurzhaar) aus Herzberg. Foto: Mona / privat

Die schönsten Katzen-Bilder aus Osterode, Herzberg und Südharz Püppi und Trato aus Herzberg. Foto: Ramona Müller / privat

ZZF: Körpersprache von Katzen beachten

Der Verein Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) nimmt den diesjährigen Weltkatzentag zum Anlass, um zu fragen „Was will meine Katze mir sagen? Körpersprache beachten“. Dabei mahnt er an, dass leider auch Erwachsene ihren Katzen nicht immer mit Respekt begegnen, ihr Wohlbefinden missachten oder gefährden.

Das zeigten laut ZZF die sozialen Medien, wo Fotos und Videos von Heimtieren zu den beliebtesten Inhalten zählen: Da werden Katzen in vermeintlich lustigen Challenges erschreckt, in stressige oder Angst auslösende Situationen gebracht. Die Körpersprache einer Katze, die panisch in die Luft springt und wegrennt, sollte hier jeder verstehen. Norbert Holthenrich, Präsident des ZZF, appelliert: „Wer sieht, dass Katzen nicht tiergerecht behandelt werden, sollte das Foto oder Video nicht liken, nicht kommentieren und nicht teilen, sondern bei der Plattform melden.“

Ganz anders sieht das bei den von Ihnen eingesandten Fotos aus: Wir haben viele entspannte, neugierige und wunderschöne Katzen zu sehen bekommen. Ganz vielen Dank dafür!

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.