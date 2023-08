Stichproben: Landkreis Göttingen lässt Altpapier analysieren

Der Landkreis Göttingen hat ein Institut mit der Entnahme von Stichproben des gesammelten Altpapiers beauftragt. In diesem Rahmen werden Inhalte von blauen Tonnen in Barbis, Gittelde, Hann. Münden und Gieboldehausen untersucht. Das macht der Landkreis in einer Pressemitteilung publik.

Von Dienstag, 8. August, bis Freitag, 11. August, untersucht das Witzenhausen-Institut im Auftrag des Landkreises Göttingen die Zusammensetzung des Altpapiers im Landkreis Göttingen, heißt es in der Mitteilung. Vor Ort würden stichprobenartig einzelne Altpapiertonnen vor der eigentlichen Müllabfuhr bei einer gesonderten Tour in mitgeführte Behälter entleert. Dabei entstehen Mischproben, so der Landkreis. Die erste Sammlung findet bereits am Dienstag, 8. August, in Barbis statt. Am Mittwoch, 9. August, wird in Gittelde, am Donnerstag, 10. August, in Hann. Münden und am Freitag, 11. August, in Gieboldehausen gesammelt.

Mitarbeiter können sich ausweisen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich ausweisen und führen ein Legitimationsschreiben des Landkreises mit, informiert der Landkreis und betont: „Es wird nur die Zusammensetzung der gesammelten Altpapiere über die blauen Tonnen untersucht. Personenbezogene Daten werden nicht erhoben. Unterschieden wird in den drei Übergruppen: Verpackungen aus Papier und Pappe, Papiere und Pappen, die nicht als Verpackungen genutzt wurden, sowie Fremdstoffe.“

Für Nachfragen stehen die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Osterode am Harz unter Telefon 05522/9604777 sowie abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de und die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Göttingen unter Telefon 0551/525-2473 sowie abfallberatung-goe@landkreisgoettingen.de gern zur Verfügung.