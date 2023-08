Osterode: Ex-Vertriebsleiter zu 4 Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Göttingen hat in einem Korruptionsprozess den früheren Vertriebsleiter eines Industrieunternehmens in Osterode zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Nach Ansicht der Richter hat sich der 36-Jährige aus dem Landkreis Göttingen in 83 Fällen der Untreue in Tateinheit mit Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr schuldig gemacht, in 19 weiteren Fällen außerdem der Unterschlagung (wir berichteten). Ein mitangeklagter Inhaber einer Exportfirma in Norderstedt (Kreis Segeberg) erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Die Wirtschaftsstrafkammer befand den 61-Jährigen der Bestechung im geschäftlichen Verkehr in Tateinheit mit Beihilfe zur Untreue in 83 Fällen sowie der Hehlerei in 19 Fällen für schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Angeklagte hätten Revision eingelegt, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Das Gericht entsprach mit seinem Urteil im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Diese hatte für beide Angeklagte eine vierjährige Freiheitsstrafe gefordert. Das Verfahren wird von der Zentralstelle für Korruptionsbekämpfung und schwere Wirtschaftskriminalität bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig geführt. Der Verteidiger des 36-Jährigen hatte auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von nicht mehr als drei Jahren plädiert, der Verteidiger des 61-Jährigen beantragte eine milde beziehungsweise unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft liegende Strafe.

Osterode: Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft hatte dem früheren Vertriebsleiter des Osteroder Unternehmens in ihrer Anklage vorgeworfen, zwischen November 2017 und September 2021 eine korruptive Beziehung zu dem Inhaber der Handelsfirma in Norderstedt gepflegt und dadurch sein eigenes Unternehmen geschädigt zu haben. Der 36-jährige war als Vertriebsleiter unter anderem für die Aushandlung von Kaufpreisen und den Abschluss von Kaufverträgen zuständig gewesen.

Unter anderem hatte er dem Norderstedter Unternehmen Kundenanfragen weitergeleitet, damit dieses die Preise der Osteroder Firma unterbieten konnte. Waren aus Osterode gingen dann zu einem Kaufpreis, der so niedrig wie möglich gehalten war, nach Norderstedt. Die günstig erworbenen Waren habe der 61-Jährige dann zu einem höheren Kaufpreis an seine Kunden geliefert.

Angeklagte ergaunern erhebliche Summen

Nach Überzeugung des Landgerichts haben die Angeklagten durch ihre Taten erhebliche Summen erlangt. Die Kammer ordnete an, dass von dem 36-Jährigen insgesamt rund 980.000 Euro und von dem 61-Jährigen rund 1,4 Millionen Euro eingezogen werden.

Der 61-Jährige war erst im Januar vom Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er ohne die dafür erforderliche Genehmigung Laborausrüstung an iranische Stahlwerke geliefert haben soll.

