108 Unternehmen bewerben sich um Göttinger Innovationspreis 2023

Nachdem nun die Bewerbungsphase für den 21. Innovationspreis des Landkreises Göttingen abgeschlossen ist, ist jetzt die Jury am Zug: Sie muss die diesjährigen Gewinner küren - und das dürfte sich bei der großen Bandbreite an eingereichten Innovationen zum aktuellen Motto „Meilensteine setzen“ wieder nicht leicht gestalten. Insgesamt 108 Bewerbungen sind bei der WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG) eingereicht worden - unter ihnen auch wieder Beiträge aus dem Altkreis Osterode.

Die Gewinner werden bei der Preisverleihung am 21. November 2023 im Deutschen Theater Göttingen bekannt gegeben. In diesem Jahr wird der Innovationspreis der regionalen Wirtschaft zum ersten Mal gemeinsam von Stadt und Landkreis Göttingen ausgeschrieben. Die Bandbreite der Wettbewerbsbeiträge ist auch in diesem Jahr groß und reicht von einer Atemmaske mit Lichtdesinfektion über ein CO 2 -neutrales Aluminium-Recycling bis hin zur ergonomischen Brille, informiert die WRG.

Unter den Teilnehmenden seien junge Gründerinnen und Gründer, mittelständische Betriebe, weltweit agierende Konzerne und soziale Einrichtungen. „Innovationen sind gefragter denn je – mehr als 100 Bewerbungen für den Innovationspreis 2023 zeigen, wie viel Potenzial und Ideen in der Region vorhanden sind. Diese sichtbar zu machen, darum geht es beim Innovationspreis der Region Göttingen.“ Mit diesen Worten kommentierte Landrat Marcel Riethig den Abschluss der Bewerbungsphase für den seit 2003 jährlich stattfindenden Wettbewerb, der in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam mit der Stadt Göttingen verliehen wird.

Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt unterstreicht: „Wir sind ein renommierter Wissenschaftsstandort, der bis heute vielfältige Innovationen hervorbringt. Dieser Wettbewerb versammelt und präsentiert die herausragenden Leistungen aus Göttingen, der Region und darüber hinaus. Ich bin gespannt, welche Bewerbungen am Ende vorne liegen.“

Große Bandbreite bei Wettbewerbsbeiträgen

Projektleiterin Karin Friese hat die Bewerbungen bereits gesichtet: „Eine erste Zusammenstellung zeigt, dass die Innovationen vielseitige Ansätze und Lösungen zu gesellschaftlichen Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimawandel und Fachkräftemangel bieten. Auf die Jury, die die Unterlagen jetzt zur Beurteilung vorliegen hat, kommt wie immer keine leichte Aufgabe zu“, so Friese. Insgesamt werden die Jurymitglieder elf Geldpreise in Höhe von 24.000 Euro vergeben. Hierbei ist der Kli­­ma-Inno­­va­­ti­ons­­preis Nie­der­sach­sen 2023 noch nicht eingeschlossen, der dem Göttinger Innovationspreis angegliedert ist.

Alle Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber hatten somit die Mög­lich­keit, sich mit einer Bewer­bung gleich um zwei Prei­se zu bewer­ben. Insgesamt gehen um den Klimapreis 51 Unternehmen ins Rennen - darunter drei Unternehmen aus Osterode, Wulften und Herzberg, die auch beim Innovationspreis der Region Göttingen ihren Hut in den Ring geworfen haben. Der Klima-Innovationspreis sucht Neuentwicklungen und Ideen, welche das Kli­ma in beson­de­rem Maße schützen. Dessen Preis­trä­ger wer­den ebenfalls bei der n Preis­ver­lei­hung am 21. Novem­ber im Deut­schen Thea­ter Göt­tin­gen bekannt gege­ben.

Innovationspreis der Region Göttingen Foto: Niklas Richter / GT

Bewerber aus dem Altkreis Osterode

Mit „Grafit-Bipolarplatten im Spritzguss“ tritt in diesem Jahr das Osteroder Unternehmen Eisenhuth an. Dazu schreibt die Firma: „Unsere Innovation besteht in der Herstellung hochgefüllter Grafit-Bipolarplatten für Brennstoffzellen durch Spritzguss. Durch diesen Prozess erreichen wir eine verbesserte Leistung und Effizienz der Brennstoffzellen.“ Neben einer längeren Lebensdauer der Brennstoffzelle ermögliche die Neuerung eine kosteneffiziente Massenproduktion und trage zur Förderung der nachhaltigen Energieerzeugung bei.

Unter den Bewerber ist auch „Most Robotics“ aus Wulften. Das Unternehmen hat mit Kooperationspartnern ein System zur Auslieferung von Zeitungen per Drohne entwickelt. Dabei stellen die Wulftener die Flugplattform zur Verfügung, integrieren die Payload und schulen die Piloten. Die Drohne verfüge laut der Firma über ein Magazin mit 16 individuellen Fächern für eine oder mehrere Zeitungen und erklärt: „Vorteil der Auslieferung per Drohne ist die Zeitersparnis sowie eine geringere Belastung für die Umwelt.“

Harz aus anderem Blickwinkel entdecken

Zu einer besonderen Harzschnitzeljagd lädt die Agentur „Zapalott - feine bande“ aus Osterode ein: Den Harz aus einem anderen Blickwinkel entdecken, sei das Motto. Die Rätselwanderungen zielten darauf ab, Einheimischen als auch Touristen eine aufregende und spannende Erfahrung in der Natur und Kultur des Harzes zu bieten. „Dazu haben wir verschiedenen Touren-Hefte entwickelt, die es den Teilnehmern ermöglichen, den Harz auf spielerische und informative Weise zu erkunden“, so die Agentur.

Mit einem „Wohlfühlkraftwerk“ geht die Firma Neo Power aus Herzberg an den Start. Dabei handele es sich um ein photovoltaisches Lifestylemöbel mit multifunktionaler Nutzung. „Im Einzelnen zu verwenden als: 1. Schattenspender, 2. Sichtschutz und 3. Energie/Stromerzeuger und alles zugleich. Unser Wohlfühlkraftwerk bildet neben einem Beitrag zur Energiewende eine schöne Bereicherung in Sachen Lifestylemöbel.“

Osteroder und Gittelder unter Gewinnern 2022

Unter den Gewinnern 2022 waren auch zwei Firmen aus dem Altkreis Osterode. In der Kategorie „Unternehmen über 20 Mitarbeiter/Innen“ setzte sich die Flügel GmbH aus Osterode am Harz gegen die Konkurrenz durch und bei den „Unternehmen bis 20 Mitarbeiter/Innen)„ errang 2022 die MID Solution GmbH aus Gittelde den zweiten Platz. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Metallisierung von komplexen Leiterbahnsystemen auf Kunststoffbauelementen. Das Unternehmen hat ein neuartiges Verfahren zur strukturierten Metallisierung von Kunststoffen und Keramiken entwickelt.