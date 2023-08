Traum vom eigenen Café in Osterode verwirklicht

Osterode Langgehegter Traum erfüllt: Stefanie Demiröz hat in der Waagestraße 12 in ihrer Heimatstadt ihr eigenes Café eröffnet.

Stefanie Demiröz hat sich in der Waagestraße 12 in Osterode ihren langersehnten Traum erfüllt: ein eigenes Café in ihrer Heimatstadt. Und das mit 40.

Mit ihrem Mann Erol und ihren sechs Kindern wohnt die Patchwork-Familie in der Osteroder Freiheit. „Ein eigenes, kleines Café zu haben, das war schon immer mein Traum“, erzählt sie. Schon als Kind habe sie ihren Großeltern beim Backen über die Schulter geguckt. „Vielleicht hab ich es auch in den Genen.“ Das tägliche Backen ist einfach ihre Leidenschaft: Für die eigenen Kinder und für Geburtstage hat sie gebacken und sich alles als Self-made-Frau angeeignet. Und nun backt sie auch für Menschen in ihrer Heimatstadt Osterode, die ihren selbst kreierten, täglich frisch gebackenen Kuchen zu schätzen wissen.

Während sie erzählt, genieße ich ihre frische Schneewittchentorte aus Sahne, Schmand und Kirschen, dazu eine Tasse frisch gebrühten Kaffee, während gerade im Backofen ein Streußel-Pudding-Kirschkuchen verführerisch duftet. Für die Dekoration ihrer Kuchenkreationen lässt sie sich ständig etwas Neues einfallen.

In Eigenleistung renoviert

Ihr kleines, liebevoll eingerichtetes Café feierte am 1. Juli 2023 Eröffnung. Renoviert wurde in Eigenleistung. Ihr Logo „Steffis Café Zeit“ am Schaufenster war das Erste, was angebracht wurde, erzählt sie und ist sichtbar stolz.

Auf die Unterstützung ihrer Familie - mental und ganz praktisch - kann Stefanie Demiröz sich verlassen. „Wir als Familie halten zusammen!“ Auch ihre beste Freundin Nancy ist eine große Hilfe und hält ihr den Rücken frei.

Frische Zutaten vom Wochenmarkt

Das Café Steffis Café Zeit liegt in der heimeligen, verkehrsberuhigten Seitenstraße. Direkt vor ihrem Café ein schattenspendender hoher Baum. Ein lindes Lüftchen weht. Vogelgezwitscher mischt sich mit dem Klang der Kirchenglocken von St. Aegidien, nur einen Steinwurf entfernt, abseits vom bunten Treiben auf dem Osteroder Wochenmarkt an diesem Dienstag. Hier kauft sie auch frische Zutaten für ihre Kuchenkreationen ein.

„Die Menschen sollen sich bei mir wohlfühlen und meinen Kuchen genießen, wie bei Oma zu Hause“, erzählt sie. Ihr Mann Erol, selbst Konditor, gibt schon mal hier und da Tipps. „Aber er darf sich nicht einmischen“, sagt Stefanie Demiröz, denn das Backen sei ihr „Baby“.

Geöffnet ist ihr Café täglich von 9 bis 18 Uhr, auch sonntags - außer donnerstags. Wenngleich die Eröffnung erst kurze Zeit zurückliegt, hat sie bereits Reservierungen für ein Klassentreffen, einen Bingo-Tag und einen Chor, die sich alle nachmittags für Kaffee und Kuchen angemeldet haben.

Wohlfühlen und miteinander ins Gespräch kommen

Stefanie Demiröz möchte mit ihrem kleinen Café das Osteroder Stadtbild bereichern. „Wir wollen auch ein Angebot für Jugendliche machen, um sie von der Straße zu kriegen“, sagt sie. Darum ist auch ein kostenfreies Wlan für Jugendliche geplant. „Viele, auch ältere Menschen, sind ja heutzutage oft allein. Bei mir sollen sie sich wohlfühlen, miteinander ins Gespräch kommen und Kaffee und Kuchen genießen - wie zu Omas Zeiten.“