„Sextortion“-Fälle in Göttingen: So schützt man sich

Vorsicht beim Flirten im Netz - vor allem, wenn es in Bild und Ton intim wird. Das rät die Polizei Göttingen. In einer Pressemitteilung warnen die Göttinger Ordnungshüter aktuell vor dem sogenannten „Sextortion“-Phänomen. Das Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Göttingen registriere aktuell eine Zunahme solcher Fälle, heißt es dort. Aber was was genau ist „Sextortion“? Und vor allem: Wie kann man sich schützen?

Das ist „Sextortion“

Der Begriff „Sextortion“ setzt sich zusammen aus den Wörtern für „Sex“ und „Extortion“( Englisch für „Erpressung“) und bezeichnet damnach eine Form der Erpressungen auf sexueller Grundlage, so informiert die Polizei. Der Polizeiliche Präventionsdienst erklärt auf seiner Website: „Bei Sextortion lernt der Betroffene zunächst eine fremde Person über ein soziales Netzwerk kennen. Der Betroffene und die fremde Person kommunizieren miteinander. Mit dem Ziel, das potenzielle Opfer dazu zu überreden, sich vor seiner Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen, lenken die Täter die Kommunikation schnell auf eine Video-Telefonie um.“ Die so entstandenen Aufnahmen dienten dann als Druckmittel für eine Erpressung.

Bei einer anderen Variante würden die Täter an ihren Opfern per E-Mail ein Erpresserschreiben schicken, in dem sie behaupten, von ihrem Opfer kompromittierende Sexvideos aufgenommen zu haben. Anschließend forderten die Täter Geldbeträge, damit die besagten Aufnahmen nicht veröffentlicht würden. „Häufig werden derartige E-Mails massenweise ohne konkretes Ziel als Spam-Mails verschickt“, so der Präventionsdienst.

Wer sind die Opfer, wer die Täter?

Das Phänomen „Sextortion“ betreffe mehrheitlich zwar Männer, aber auch Frauen könnten Opfer werden, informiert der Präventionsdienst auf polizei-beratung.de. „Meistens sind die Drahtzieher in Banden organisiert, operieren vom Ausland aus oder nutzen sogenannte Bots, um ihre Erpresserschreiben per Mail zu verteilen.“

„Der vermeintlich heiße Flirt über Dating-Plattformen oder die sozialen Medien entpuppt sich immer wieder als Falle mit fatalen Folgen“, erklärt auch Präventioner Marko Otte von der Polizeiinspektion Göttingen. „Hinter manchem Online-Flirt stecken Betrüger und Erpresser. Beim sogenannten ,Sextortion‘ werden Opfer dazu überredet, digital intime Aufnahmen zu senden, um sie anschließend mit der Veröffentlichung der unbemerkt aufgezeichneten Bilder oder Videos zu erpressen und hohe Geldsummen, vorzugsweise in Kryptowährungen, zu fordern. Die Täterinnen und Täter sind oft in Banden organisiert und operieren vom Ausland aus.“

Wie gehen die Erpresser genau vor?

Otte erklärt: „Oft treten die Betrüger über soziale Netzwerke wie Twitter, Snapchat, Instagram oder Facebook oder über Dating-Plattformen mit ihren Opfern in Kontakt und gewinnen zunächst deren Vertrauen. Einmal im Gespräch, überreden sie sie dazu, ihnen Nacktfotos oder -videos zuzusenden oder lenken den Chat bald auf Video-Telefonie um. Dort bringen sie ihre Chat-Partner dazu, sexuelle Handlungen vor der Kamera auszuführen. Im Anschluss drohen die Täter damit, unbemerkt aufgenommene Bilder oder Videos im Internet zu veröffentlichen, wenn das geforderte Lösegeld nicht gezahlt wird. In ähnlichen Fällen wird den Opfern auch per E-Mail ein Erpresserschreiben zugesandt, in dem sie aufgefordert werden, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen, andernfalls, so behaupten die Täterinnen und Täter, werde kompromittierendes Material bzw. Nacktaufnahmen des Adressaten, beispielsweise aus den sogenannten sozialen Medien, veröffentlicht“, so der Experte weiter.

Er rät: „Die Polizei empfiehlt, keine Geldforderungen zu bezahlen und Anzeige zu erstatten, wenn man Opfer von ‚Sextortion‘ wird. Sie sollten außerdem das Passwort des verwendeten Accounts ändern. Wenn Bilder oder Videos von Ihnen veröffentlicht wurden, melden Sie diese dem Seiten- oder Portalbetreiber und bitten Sie darum, dass sie gelöscht werden.“

„Sextortion“: Die Polizei gibt Tipps

Um nicht selbst Opfer der Erpressungs-Masche zu werden, gibt die Polizei wichtige Tipps, die auch vor anderen Betrugsmaschen im Internet schützen können:

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreeinstellungen.

Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

Seien Sie misstrauisch bei Ihnen nicht bekannten Nutzerprofilen. Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.

Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu. Im Zweifel: Kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu.

Seien Sie vorsichtig mit der Weitergabe persönlicher Informationen im Internet. Teilen oder versenden Sie keinesfalls

intime Bilder oder Videos.

Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung endet meist nicht nach der ersten Zahlung.

Wer Opfer von „Sextortion“ oder einer anderen Straftat geworden ist, kann bei einer Polizeidienststelle online unter https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/ Anzeige erstatten. Die Polizei rät im Falle einer Erpressung außerdem, den Betreiber der Seite zu kontaktieren und zu veranlassen, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden. Der Kontakt zu der anonymen Person sollte laut Polizei sofort abgebrochen, auf Nachrichten nicht reagiert werden. Chatverläufe und Nachrichten sollten mittels Screenshot gesichert werden. Informationen rund um das Thema gibt es auch vom Bundeskriminalamt.