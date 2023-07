„Der Zeitungsleser – das unbekannte Wesen“: So titelte 2010 der damalige Harz-Kurier-Redaktionsleiter Peter Bischof in den Sonderseiten, die anlässlich des 40. Zeitungsgeburtstages (unter dem Namen Harz Kurier) veröffentlicht wurden und zitierte darin den ehemaligen Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen, Wolfgangs Mauersberg. „Wir Journalisten kennen unsere Leser gar nicht.“

Heute, 13 Jahre später, dürfen wir diese Aussage mit einem Fragezeichen versehen. Denn dank den Errungenschaften der Technik brauchen wir keine großangelegte Studie, um herauszufinden, was Menschen im Harz Kurier lesen möchten -- zumindest nicht, solange sie unsere Inhalte im Internet konsumieren.

Wie oft wird welcher Artikel wie weit gelesen?

Wann immer Sie sich im Netz bewegen, hinterlassen Sie Spuren. Klicks, auch die, die Sie auf unserer Website harzkurier.de machen, können heute durch verschiedenste Werkzeuge gezählt und ausgewertet werden. Dank ihnen wissen wir, wie viele Nutzerinnen und Nutzer wann auf welche Artikel geklickt haben, wie lange sie diese gelesen, wie weit sie auf der Seite heruntergescrollt haben. Wir wissen, bei welchen Artikeln neue Nutzerinnen und Nutzer, die noch kein Abonnement haben, im Netz vor die Bezahlschranke gestoßen sind – und ob sie danach die Seite verlassen, oder ein Abo abgeschlossen haben, um den Artikel zu lesen.

Was nach „Big Brother“ klingt, passiert natürlich unter strenger Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen. Persönliche Informationen über die Menschen, die sich hinter den Klicks verbergen, sind nicht einzusehen. Ihnen gilt auch gar nicht unser Interesse. Stattdessen ziehen wir aus den Daten gezielt Informationen darüber, was unsere Leserinnen und Leser interessiert, welche Themen wir stärker behandeln, bei welchen Geschichten wir noch weiter und tiefergehend berichten müssen. Das ist wertvoll für uns, denn so können wir noch mehr Menschen die Informationen liefern, die sie suchen. Für unsere Nutzerinnen und Nutzer ist das ein Vorteil, weil unsere Inhalte so noch relevanter für sie werden. Doch all das gilt natürlich nur für die Informationen, die wir auf harzkurier.de veröffentlichen.

Die Zeitung wird anders konsumiert

Was die Leserinnen und Leser unserer gedruckten Ausgabe betrifft, so tappen wir weiterhin weitgehend im Dunkeln. Denn diverse Studien belegen, dass nachwachsende Generationen von Zeitungsleserinnen und -lesern Nachrichten nicht nur lieber digital konsumieren, sondern sich auch für ganz andere Inhalte interessieren. Was Menschen auf harzkurier.de besonders spannend finden, muss die Liebhaber der gedruckten Zeitung also nicht zwangsläufig im gleichen Maße interessieren.

Der Artikel „Zeitungsleser – Das unbekannte Wesen“ aus unserer 40-Jahr-Ausgabe. Foto: HK

„Unser Leser beim Harz Kurier charakterisiert sich speziell dadurch, dass er uns wenn er sich denn meldet, mitteilt, dass in der Zeitung viel zu viel Sport, aber nie Kultur vorkommt, dass nur Kultur drinsteht, aber kaum Sport, dass in der Zeitung nur etwas aus über Osterode, aber aus Bad Grund nie etwas zu lesen ist, dass man sich als Osteroder nie in der Zeitung wiederfindet, weil nur Bad Grund drinsteht. Dass Herzberg viel zu kurz komme und man doch ruhig Bad Sachsa weglassen könnte. Aber natürlich steht aus Bad Sachsa ohnehin nichts drin. Dafür muten wir den Lesern aus Bad Sachsa zu, auch Berichte aus Bad Grund zu lesen, also aus Gebieten, die 35 Kilometer entfernt sind. Für den lokalen Leser aber ist die Entfernung gleichbedeutend mit der Distanz „Erde-Mond“. Jedenfalls, wenn es darum geht, die Inhalte der Heimatzeitung zu beurteilen.“ So beschrieb es der Harz-Kurier-Redaktionsleiter vor 13 Jahren.

Einmal mehr gilt: Die Mischung macht’s

Geändert hat sich daran nichts. Und obwohl wir diesen Umstand in der Redaktion nicht ohne einen gewissen Galgenhumor betrachten – gemäß dem Motto „Wie man’s machts, macht man’s falsch“ – bemühen wir uns in unserer täglichen Arbeit mehr denn je auch um Ausgewogenheit in der Lokalberichterstattung, nehmen wir Kritik, Anregungen und Wünsche durchaus ernst. Ihre Rückmeldung macht unser Produkt besser – denn für Sie produzieren wir es ja.

Ganz unbekannt sind Sie, liebe Zeitungsleserinnen und -leser uns aber dann doch nicht mehr, zumindest nicht, wenn Sie gelegentlich unser E-Paper nutzen. Denn auch dort können wir verfolgen, welche Artikel wie häufig aufgerufen werden. Das beste Feedback ist am Ende aber immer noch die direkte Rückmeldung: Ob als Anregung oder konstruktive Kritik an die Redaktion, oder in Form eines Leserbriefes, der das Interesse an einem Thema belegt: Wir möchten den Austausch mit unserer Leserschaft fördern und freuen uns über Ihre Rückmeldung!

