Polizei Langelsheim zieht überladenen Transporter aus Verkehr

Langelsheim. Osteroder mit Anhänger in Schräglage Richtung Rhüden unterwegs. Polizei stoppt seinen Transporter auf B82.

Osteroder mit Übergewicht unterwegs, könnte die Schlagzeile heißen. Aber: Beim übermäßigen Ballast geht es um den Anhänger seines Transporters, mit dem besagter Osteroder die B82 befuhr. Zum Verhängnis wurde ihm dessen Schieflage. Diese brachte Polizeibeamte aus Langelsheim auf den Plan.

Den Beamten war am Montag, 18. Juli, ein VW Crafter aufgefallen, der auf der B82 Richtung Rhüden fuhr. Die Schrägstellung dessen Anhängers deutete auf eine deutliche Überladung hin, sodass sie sich entschieden, das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers von 1.600 Kilogramm zu überprüfen.

Mehr als 60 Prozent zu viel

Beim Wiegen des Anhängers des Göttinger Transporters trauten die Polizeibeamten kaum ihren Augen, heißt es im Polizeibericht: Die geeichte Waage eines ortsansässigen Betriebes zeigte mit 2.580 Kilogramm eine Überladung von über 60 Prozent an.

Auf den 35-jährigen Osteroder kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Es drohen rund 380 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Die Weiterfahrt wurde ihm, so die Polizei, selbstverständlich in diesem ordnungswidrigen Zustand untersagt.