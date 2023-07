Pressesprecher: Vermittler zwischen Verein und Öffentlichkeit

Sie sind das Bindeglied zwischen Verein und Presse und für die eine Seite so unerlässlich wie für die andere: Pressewarte sorgen nicht nur dafür, dass ihre Organisation in den Medien im richtigen Licht erscheint, sondern sind auch eine verlässliche Recherche-Quelle für Journalistinnen und Journalisten. Seit mehr als 20 Jahren macht Markus Herzberg diesen Job für den Kreisfeuerwehrverband Osterode.

Er gibt einen Einblick in seine Arbeit – und erzählt, was eine gute Zusammenarbeit mit der Presse ausmacht. „Ich habe das Amt damals übernommen zum einen, weil jemand gesucht wurde, zum anderen auch, weil ich mich für Öffentlichkeitsarbeit interessiert habe“, erzählt der 46-Jährige.

Die Feuerwehr begleitet den Bankbetriebswirt schon seit rund 30 Jahren, denn schon mit 16 trat er in die Herzberger Feuerwehr ein. „Es macht mir Spaß, über die eigene Organisation zu berichten, ganz nach dem Motto: ,Tue Gutes und rede darüber’. Einerseits kann man durch Öffentlichkeitsarbeit Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Arbeit der Feuerwehr schaffen. Außerdem berichte ich gerne über das große ehrenamtliche Engagement, mit dem die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr sich für die Gesellschaft einsetzen.“

Zusammenarbeit mit anderen Pressewarten, die Koordination bei der Herausgabe von Pressemitteilungen an die Medien – Die Aufgaben des 46-jährigen Pressewartes sind vielfältig.

Dabei ist ihm eine Unterscheidung wichtig: Pressewart ist nicht gleich Pressesprecher. „Als Pressewart kümmere ich mich eher darum, über die Tätigkeiten des Verbandes zu berichten, also von Veranstaltungen, Festen und Co. Ein Pressesprecher ist dann bei Einsätzen für die Kommunikation zuständig, etwa wenn es brennt oder bei Unfällen. Da unterstützt er den Einsatzleiter, damit der sich voll und ganz um die Aufgaben vor Ort kümmern kann.“ Transparenz schaffen – das sei für Pressewarte wie für Pressesprecher eine zentrale Aufgabe.

Ein vertrauensvolles Verhältnis auf Augenhöhe pflegen

„Wichtig ist es auch, mit der lokalen Presse ein vertrauensvolles Verhältnis auf Augenhöhe zu pflegen“, sagt Herzberg. „Wenn wir im Einsatz sind, gehen die Tätigkeiten vor Ort natürlich erstmal vor. Pressevertreter müssen dann Rücksicht darauf nehmen und die Einsatzkräfte erst einmal unbehindert ihre Arbeit machen lassen.“ Das sei mit Lokalmedien wie dem Harz Kurier aber selten ein Problem. „Wenn man die Pressevertreter vor Ort schon lange gut kennt, dann versteht sich ein gutes Miteinander meist von selbst. Sollte doch einmal etwas nicht ideal laufen, kann man hinterher offen und respektvoll darüber sprechen und Probleme ausräumen. Das ist sehr wichtig für eine gute Zusammenarbeit.“

Die wünscht Herzberg sich natürlich auch für die nächsten Jahre – auch wenn er selbst irgendwann den Posten des Pressewartes abgeben möchte. „Ich mache das jetzt schon sehr lange und habe als Vorsitzender auch viele andere Aufgaben. Da möchte ich das Amt des Pressewartes natürlich perspektivisch in jüngere Hände geben.“ Vielleicht bleibt dem 46-jährigen dann mehr Zeit für seine Hobbies, das Motorradfahren und das Tauchen. „Tauchen gehe ich gerne im Urlaub“, erzählt er. „Aber irgendwie fliege ich viel seltener in den Urlaub, als ich gerne würde. Zuletzt hat die Pandemie da natürlich einige Pläne durchkreuzt.“ Und: Vorstandsnachwuchs zu finden, das sei auch bei der Feuerwehr nicht einfach.

Auch konstruktive Kritik bringt der Bankbetriebswirt an: Die lokale Berichterstattung sieht er also Herzstück und große Stärke von Lokalzeitungen. „Ich finde, Tageszeitungen sollten mehr daran arbeiten, ihre Kernkompetenz zu stärken.“ Denn, dass das Medium Zeitung eine Zukunft hat, daran glaubt der Feuerwehrmann fest. „Der Stellenwert von Lokalzeitungen ist meiner Meinung nach immer noch sehr hoch, trotz der sozialen Medien und Co. Es gibt viele ältere Menschen, die sich nicht übers Internet informieren können oder möchten. Wir als öffentliche Einrichtung brauchen die Zeitung, um diese Menschen zu erreichen. Und auch wenn wir unsere eigenen Kanäle in den sozialen Medien betreiben, haben Zeitungen meist wesentlich größere Reichweiten.“

