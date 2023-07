Fahren im Verband will gelernt sein: THW übt den Ernstfall

Für den Ernstfall gewappnet: Einsatzkräfte des THW Osterode und Sarstedt üben gemeinsam das Fahren in größeren Verbänden

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) fahren zu ihren Einsätzen und Großübungen in größeren Verbänden und führen eine Vielzahl von unterschiedlichen Fahrzeugen und Anhängern mit sich. Um diese Verbandsfahrten zu üben, trafen sich Ehrenamtliche aus den Ortsverbänden Osterode und Sarstedt zur gemeinsamen Übungsfahrt.

Unterschiedliche Straßentypen, Steigungen und andere Herausforderungen, die beim Fahren im Verband gemeistert werden müssen: „Als Kraftfahrer ist es gar nicht so einfach, eine Richtgeschwindigkeit und den richtigen Abstand zu halten“, wissen die Mitglieder des THW Osterode. Der Harzbereich biete hier eine hervorragende Möglichkeit zum Üben - der Geländequerschnitt rund um Osterode biete ausreichend Übungsmöglichkeiten, heißt es vonseiten des THW.

Seltene Einblicke in die Stromversorgung der Region

Als kleine Zwischenpause erfolgte der Besuch des Umspannwerks in Braunlage. Mitarbeiter der Harz Energie Netz GmbH stellten das Umspannwerk vor und erklärten den Einsatzkräften die Technik. Gerade für die Elektrofachkräfte aus den THW-Ortsverbänden Osterode und Sarstedt bot sich hier ein seltener und interessanter Einblick in die sichere Elektroversorgung der Region.

Der Ortsverband Osterode verfügt mit der Fachgruppe N über etliche Elektrofachkräfte, der Ortsverband Sarstedt verfügt über eine Fachgruppe Elektroversorgung mit einem Großstromaggregat und entsprechendem Fachpersonal. Beide Ortsverbände arbeiten im System „Bereitstellungsraum 500“ zusammen als Teilkomponenten und arbeiten seit Jahren zusammen.

Weitere Informationen zur Mitarbeit im THW erhalten Interessierte unter https://www.thw-osterode.de/mitmachen. Der Ortsverband Osterode am Harz sucht weitere Einsatzkräfte, Kinder und Jugendliche. Interessierte können sich unter Telefon 05522/312270 oder per E-Mail an info@thw-osterode.de melden.