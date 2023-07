In Osterode entstehen 16 neue Bauplätze auf dem Röddenberg

Wo aktuell 16 neue Bauplätze für Einfamilienhäuser entstehen, prägten viele Jahre die Gewächshäuser der ehemaligen Gärtnerei „Buschhaus“ das Osteroder Stadtbild. Doch dank eines Investors konnten die leerstehenden Gebäude abgerissen und Bauland mit einem Blick auf die im Tal liegende Altstadt und das Harzvorland erschlossen werden. Darüber informiert jetzt die Osteroder Stadtverwaltung.

Die Zufahrt in das neue Baugebiet erfolgt über die derzeit entstehende Anliegerstraße „Sonnenhang“ – einem Namen, dem das Baugebiet in jedem Fall gerecht wird, meint die Verwaltung. „Mit dem neuen Baugebiet werden äußerst attraktive und zukünftig sicher wieder dringend benötigte Bauplätze geschaffen. Zugleich ist es gelungen, einen leerstehenden Gewerbebetrieb abzubrechen und damit eine große Baulücke zu schließen, ohne zusätzliche Fläche zu verbauen“, beschreibt Bürgermeister Jens Augat die vielen Vorteile des städtebaulichen Vertrags mit dem Investor.

Die Nachfrage nach Bauland ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Martin Christ, über die Erschließung neuen Baulandes in Osterode

Die Straße geht nach Abschluss der Bauarbeiten in den Besitz über und die Investoren sind sich sicher, alle Grundstücke in den nächsten Jahren verkaufen zu können, denn vor allem auch Menschen aus den Ballungsräumen interessieren sich wieder verstärkt für das Leben im ländlichen Raum. „Die Nachfrage nach Bauland ist in den letzten Jahren stetig gewachsen“, weiß Martin Christ. „Wir wollen mit diesem Projekt einen gemeinsamen Beitrag leisten und den Standort Osterode am Harz noch attraktiver machen“, sind sich Investoren und Bürgermeister einig.

Interessenten können sich an Malte Christ per E-Mail an malte.christ@martinchrist.de wenden.