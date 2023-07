Göttingen: Drei Verletzte nach Verpuffung in Wohnheim

Göttingen Mit einem Großaufgebot sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Dienstag in Göttingen im Einsatz. Auch der Rettungshubschrauber landet.

In einem Wohnheim in der Göttinger Weststadt ist es am Dienstagmorgen, 11. Juli 2023, zu einer Verpuffung gekommen. Gegen 8.40 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr in den Kesperhof alarmiert, wie ein Sprecher vor Ort noch während des Einsatzes bestätigte.

Aus bisher ungeklärter Ursache war es dort in einem der Zimmer zu der Deflagration gekommen. Der Raum brannte dabei vollständig aus. Eine Person wurde bei dem Vorfall verletzt, zwei weitere kamen ebenfalls in Göttinger Krankenhäuser.

Feuerwehr rettet verletzten Menschen aus Göttinger Wohnheim

Laut der zuerst eintreffenden Polizei hatten fast alle Bewohner das Gebäude verlassen. Gemeldet sind hier knapp vierzig Personen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten noch einen Menschen über die Steckleiter aus dem ersten Obergeschoss retten.

Die betroffene Person soll nach ersten Informationen Rauch- bzw. Brandverletzungen erlitten haben. Wie genau es zu der Verpuffung gekommen ist, ermittelt die Polizei. Diese war mit mehreren Beamten vor Ort.

Rettungshubschrauber in Göttingen im Einsatz

Neben der Berufsfeuerwehr Göttingen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Holtensen war auch der Rettungshubschrauber „Christoph 44“ im Einsatz sowie eine Vielzahl an Kräften des Rettungsdienstes.

Dazu zählte auch eine Betreuungseinheit des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Diese war erforderlich, da die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner zunächst nicht zurück in das Gebäude durften. Die ASB-Einheit kümmerte sich um diese und versorgte sie mit Essen und Trinken.

Verpuffung: Rauch in Göttingen von Weitem sichtbar

Die starke Rauchentwicklung durch die Verpuffung war bereits von Weitem sichtbar.

Erst Ende Juni war es im selben Haus zu einem Rettungs- und Polizeieinsatz gekommen. Bei einem Streit zwischen zwei Männern gab es eine Messerattacke. Ein 42-Jähriger wurde durch Stiche in den Oberkörper schwer verletzt.

