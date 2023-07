Osterode. Die Quote für den Glasfaserausbau durch die Deutsche Glasfaser ist hier nicht erreicht worden. Was das für bereits bestehende Verträge bedeutet.

Schnelles Internet Erstmal keine „Deutsche Glasfaser“ in Osterode und Herzberg

Nach Ende der Nachfragebündelung im Projekt „Glasfaser für Osterode am Harz“ wurde die nötige Ausbauquote nicht erreicht. Selbst die sechswöchige Verlängerung konnte das Endergebnis nichts beeinflussen. Auch wenn am Ende nur ca. 300 Anträge gefehlt haben, ist ein privatwirtschaftlicher Ausbau für das Unternehmen Deutsche Glasfaser nicht umzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Daher hat die Geschäftsführung nach Absprache mit der Projektleitung entschieden, das Projekt vorerst zurückzustellen. „Vielleicht waren wir zur falschen Zeit in der Region, da ein Teil der Haushalte die aktuelle Grundversorgung als ausreichend empfunden hat“, äußerte sich Projektleiter René Fuchs.

Verträge mit Deutsche Glasfaser verlieren ihre Gültigkeit

Denn auch in Herzberg am Harz wurde das gesteckte Ziel nicht erreicht. „Wenn sich die Vorzeichen und der Bedarf ändern, werden wir uns das Projekt mit etwas Abstand noch einmal ansehen“, so der Projektleiter weiter.

Die bislang eingegangenen Verträge verlieren ihre Gültigkeit, da das Unternehmen den Glasfaserausbau aktuell nicht durchführen wird und somit die vereinbarten Leistungen nicht erbringen kann.

