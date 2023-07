Vom Königreich Krokantien, Prinz Nougat und seinen Abenteuern

Riesenbonbons an den Seitenwänden, ein „Baumkuchenwald“ im Kirchenschiff und lebensgroße Gummibärchen mit Lollistäben in der Hand: In der St.-Jacobi-Schlosskirche in Osterode ging es zu wie im Schlaraffenland. Grund dafür war „König Keks“ - ein Kinder- und Jugendmusical, das die Jugendchöre Herzberg/Osterode, der Kinder-Spatzenchor Osterode und die Chor-AG der Grundschule Röddenberg gemeinsam mit Gesang und Schauspiel begleiteten. Dazu musizierte die Camerata Allegra in Besetzung einer Combo unter der gesamten Leitung von Kirchenkreiskantor Jörg Ehrenfeuchter.

Szenen 1 und 2: Im Königreich Krokantien, dem Reich der „Süßen“, ist der Nationalfeiertag, der St. Krokantiustag, angebrochen und König Keks erwartet sehnsuchtsvoll seinen Sohn, Prinz Nougat, von einer Süßwarenforschungs-Weltreise zurück. Seine Gattin, die Königin Vanilla, ist Jahre zuvor im Baumkuchenwald verschwunden und nicht zurückgekehrt. Zum hohen Festtag hat der König drei edle Damen für Prinz Nougat eingeladen - eine davon soll er zur Frau nehmen und die Krone Krokantiens tragen. Obwohl alle um seine Aufmerksamkeit buhlen, hat er nur Augen für eine andere, Baronesse Oliva, die er bei seiner Weltreise auf den Chili-Inseln kennenlernte.

Die Camerata Allegra musizierte in Besetzung einer Combo unter der Leitung von Kirchenkreiskantor Jörg Ehrenfeuchter. Foto: Mareike Spillner / Kirchenkreis Harzer Land

Zur Orientierung: An das Reich der Süßen grenzt der Baumkuchenwald an, das Reich des ungeheuerlichen „Bösen Brösels“, das verzauberte Trüffel auslegt, um alle, die davon naschen, mittels Karamellisierung zu Salzsäulen erstarren zu lassen. Noch dazu folgt dahinter das Meer mit dem Reich der „Salzigen“, den Chili-Inseln, die der „Endgegner“, Baron Pfefferkorn, regiert. Gefahren über Gefahren also… Doch wie es die Geschichte so will, möchte Prinz Nougat seinen Vater damit beeindrucken, dass er zusammen mit seiner Gummibären-Garde unter der Leitung von Gelatino alle Widernisse auf sich nimmt, ihn mit Geschick und Mut überzeugt und deshalb doch noch seine Traumfee zur Frau nehmen darf.

Mitreißendes Musical mit viel Wortwitz und unterschiedlichen Kontrasten

Mit viel Witz und Raffinesse gelang es nicht nur dem Erfinder dieses Musicals, sondern vor allem dank der Begeisterung und Spielfreude der mehr als 60 Kinder und Jugendliche, ein sehr mitreißendes Musical mit viel Wortwitz und unterschiedlichen Kontrasten auf die Bühne – und damit in die komplette Kirche, noch dazu vollbesetzt – zu bringen. Lateinamerikanische Rhythmen gepaart mit mitteleuropäischer Marschmusik, osteuropäischer Polka sowie orientalischen Einfärbungen riss alle Mitwirkenden bereits bei den Proben mit und wurde mit langanhaltendem Applaus der Zuschauer belohnt.

Es ist immer wieder beeindruckend, mit welchem Elan und hoher Konzentration die Kinder und Jugendlichen sich bis zur Aufführung engagieren und an ihren Schauspielrollen bis zum Schluss wachsen. Jörg Ehrenfeuchter, Kirchenkreiskantor

„Mein besonderer Dank gilt allen Beteiligten, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, die sich mit viel zeitlichem Aufwand für dieses Musical eingesetzt haben. Es ist immer wieder beeindruckend, mit welchem Elan und hoher Konzentration die Kinder und Jugendlichen sich bis zur Aufführung engagieren und an ihren Schauspielrollen bis zum Schluss wachsen“, findet nicht nur Jörg Ehrenfeuchter.

Die St.-Jacobi-Schlosskirche glich im Rahmen des Musicals einem Schlaraffenland. Foto: Mareike Spillner / Kirchenkreis Harzer Land

Der Kirchenkreismusiker verweist auf die vielfältigen Chorangebote im Kirchenkreis, in Kooperation mit der Kirchengemeinde St. Jacobi und der Musikgemeinde Osterode, für Kinder ab dem Kindergartenalter bis zum Jugendchor. Infos unter Telefon 05521/855862.