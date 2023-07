Zeitungsausträger: Bei Wind und Wetter frühmorgens unterwegs

Herzberg. Seit 2009 ist Gerolf Barthold in Herzberg einer der Zeitungsausträger, die Leserinnen und Lesern den Harz Kurier liefern. So läuft sein Morgen ab.

Während andere sich noch genüsslich in ihrem Bett umdrehen, ist Gerolf Barthold schon längst auf den Beinen. Seit 2009 liefert der 77-jährige Herzberger den Harz Kurier aus – sechs Tage die Woche, von 4 bis 6.30 Uhr morgens. Wir haben ihn auf einer seiner Touren begleitet.

3 Uhr morgens: Schon lange klingelte mein Wecker nicht mehr so früh wie an diesem Tag. Draußen ist es noch stockdunkel, die Straßen sind nahezu menschenleer. Der Weg zum Auto fühlt sich länger an, als er ist, die Straßen von Northeim in Richtung Herzberg ziehen sich schier endlos in die Länge.

Die Reihen der Häuser in der Herzberger Juesholzstraße sind dunkel – nur an einem leuchtet das Garagenlicht hell auf. Gerolf Barthold öffnet das kleine Schnürpaket mit den heutigen Ausgaben des Harz Kurier und verstaut sie feinsäuberlich in seiner schwarzen Rolltasche. Mit einem ordentlichen Ruck schließt er den Reißverschluss seiner Jacke, lächelt und sagt: „So, dann lass uns einmal losgehen.“

Von der Juesholzstraße aus zieht Gerolf Barthold aus mit seinem Rollwagen los. Zu Beginn jeder Straßeneinmündung, die er auf seiner Route beliefern muss, hält er auf dem Bürgersteig an, zählt feinsäuberlich die Ausgaben ab und nimmt die Zeitungen in die Hand. „Ich weiß ganz genau, wie viele Zeitungen ich in jeder Straße ausliefern muss. Damit ich ja keine vergesse, zähle ich sie schon zuvor ab und nehme nur so viele mit, wie ich brauche.“ Während sein Rollwagen auf dem menschenleeren Bürgersteig stehen bleibt, geht Gerolf Barthold von Haus zu Haus, öffnet Gartentore und verstaut die frisch gedruckten Zeitungsausgaben in den Briefkastenschlitzen und -röhren.

„Früher kam es öfter vor, dass die Zeitungen geklaut werden. Glücklicherweise ist das nicht mehr so.“ Und auch etwas anderes hat sich verändert: „Ich trage weniger Zeitungen aus als noch vor zehn Jahren.“ Woran das liegt, kann Gerolf Barthold nur ahnen. „Ich glaube, dass es gerade jetzt an der Inflation liegt. Viele Leute wollen sich das Zeitungsabo in diesen schwierigen Zeiten nicht mehr leisten.“ Bis zu 70 Harz Kurier-Ausgaben trug der 77-Jährige früher aus. Jetzt sind es noch 58 Stück – jeden einzelnen Morgen. „Ich hab mir meine Runde zeiteffizient ausgerechnet. So brauche ich insgesamt eine gute Stunde für meine Lieferrunde.“ Und diese ist – hat man sich an das sehr frühe Aufstehen gewöhnt – wirklich friedlich.

Menschenleere Straßen, das übliche Brummen von Automotoren ist nicht zu hören – begleitet wird unser lockeres Gespräch nur von dem Gezwitscher der Vögel. Mittlerweile ist es auch wieder deutlich heller geworden, die Lichter in den meisten Häusern, die wir auf der Route sehen, sind dennoch aus.

Als Harz Kurier-Austräger hat man viel zu erzählen

„Das ist der einzige Nachteil an der Runde, die ich mittlerweile laufe. Da ich so früh unterwegs bin, kommt es nur sehr selten vor, dass ich mit den Menschen hier ins Gespräch komme.“ Dass er für die Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser, die er mit der Tageszeitung beliefert, trotzdem mehr ist, als nur ein einfacher Zusteller, bekommt er dennoch regelmäßig zu spüren.

„Gerade an Weihnachten finde ich viele Karten an den Haustüren oder in den Briefkästen. Viele machen sich sogar die Mühe, extra früh aufzustehen, nur um mir die Dinge persönlich zu geben.“ Für Gerolf Barthold geht es dabei nicht um das Geld, das oft in den Umschlägen und Karten enthalten ist, wie er betont. „Es ist einfach unfassbar schön, wenn meine Arbeit geschätzt wird.“ Doch wie kam der 77-Jährige eigentlich zum Zeitungsaustragen?

„Ich weiß ganz genau, wie viele Zeitungen ich in jeder Straße ausliefern muss. Damit ich ja keine vergesse, zähle ich sie schon zuvor ab und nehme nur so viele mit, wie ich brauche“, erklärt Gerolf Barthold. Foto: Nina Schmitzer / HK

Eigentlich wollte er sich nach seiner Scheidung im Jahr 2009 noch etwas neben seiner Rente dazuverdienen, wie er schmunzelnd gesteht. „So habe ich auch immer wieder die Möglichkeit, mir etwas Luxus zu gönnen oder meine Kinder zu besuchen. Mein Sohn lebt mit Frau und Kind in Bayern, meine Tochter mit ihren Kindern und dem Partner an der Grenze zu Holland.“ Ganz schöne Reisen, wie der 77-Jährige zugibt. Doch kurz nach Beginn seines Jobs als Zeitungsausträger hat der 77-Jährige einen für sich – wie er sagt – noch größeren Vorzug entdeckt: „Sechs Mal die Woche gehe ich durch das Zeitungsaustragen rund drei Kilometer spazieren.“ Die Bewegung ist einer der Gründe, wieso der Herzberger sich auch mit seinen 77 Jahren noch so fit fühlt. Und das sieht man Gerolf Barthold auch an: Schnurstracks zischt er von Haus zu Haus, öffnet vorsichtig Gartentore und verstaut eine Zeitung nach der anderen in den dafür vorgesehenen Behältern – bis er die Hausreihe einmal vollständig abgelaufen ist.

Auf die Frage, ob es Tage gibt, an denen er nicht gerne arbeitet, kann der Herzberger nur mit einem Lächeln reagieren. „Ich trage sehr gerne Zeitungen aus, schwierig ist es nur, wenn das Wetter nicht mitspielt.“ Denn auch von Blitzeis, Schnee oder Regen lässt sich der 77-Jährige nicht aufhalten. „Immerhin wollen die Leute ja ihre Zeitung haben.“ Und mit der langsam aufgehenden Sonne neigt sich auch die heutige Zeitungsrunde dem Ende. Die letzte Zeitung, die Barthold noch in seiner Rolltasche hat, gibt er bei seinem Nachbarn ab. Und was macht ein Zeitungsausträger nach der getanen Arbeit?

„Ich werde mich nun noch einige Stunden hinlegen und dann mal sehen, was der Tag für mich bereithält.“ Eine Sache ist aber gewiss: Morgen um dieselbe Zeit, während alle sich noch einmal in ihren Betten umdrehen, ist Gerolf Barthold wieder unterwegs und sorgt dafür, dass Herzbergerinnen und Herzberger pünktlich zu ihrem Morgenkaffee auch den Harz Kurier im Briefkasten finden können.

Und wenn es nach ihm geht, bleibt das auch noch einige Zeit so: „Also, wenn ich mit 80 Jahren noch so fit bin wie jetzt, werde ich auch weiter den Harz Kurier austragen.“ Die Begleitung an diesem Morgen hat er, wie er bei der Verabschiedung übrigens noch erwähnt, sehr genossen. „Manchmal ist es eben auch schön, die Zeitung nicht in völliger Stille auszutragen.“

