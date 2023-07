Da bleibt Luft nach oben: Spaziergang um die Osteroder Stadtmauer

Osterode Der Weg um die Stadtmauer in Osterode am Harz könnte zu einem attraktiven touristischen Angebot werden. Doch es besteht Handlungsbedarf.

Dorf, Markt, Burg und Fluss: Dazu noch wichtige Handelsrouten. Das sind im Mittelalter gute Voraussetzungen für die Gründung einer Stadt. So entstand auch Osterode, geschützt von einer hohen Mauer, die sich in weiten Teilen bis heute erhalten hat. Nur 1.700 Meter lang war sie zunächst und wurde im Jahr 1330 vollendet. Osterode eine Stadt? Na ja! Mit unter 2.000 Einwohnern zu Beginn eher mickrig. Kaum mehr als eine halbe Stunde braucht es auch heute, den später deutlich erweiterten historischen Stadtkern an dem trutzigen Bauwerk aus Sösekiesel vorbei, verstärkt durch die alten Wehrtürme, zu umrunden. Wanden auf den Spuren Osteroder Geschichte!

Gepflegte Anlage am Harzkornmagazin

Ein Spaziergang entlang der Stadtmauer ist ein Angebot, das Gäste der Stadt gerne annehmen. Am Parkplatz vor dem Harzkornmagazin macht die erste Inaugenscheinnahme der dort gepflegten Anlage mit dem zur Touristinfo ausgebauten Wehrturm durchaus Lust auf mehr. Doch anfängliche Euphorie weicht auf der Strecke doch einer gewissen Ernüchterung.

Ungepflegtes Grundstück. Foto: Michael Paetzold / HK

Los geht es also vom Parkplatz aus rechts an einem der ursprünglich zehn Türme und der Mauer entlang auf einem sorgsam gepflasterten Weg. Links liegt die Innenstadt mit dem Zugang zur Rinnepassage und Kornmarkt. Schon nach wenigen Metern die ersten unerfreulichen Einblicke, wie sie sich leider des Öfteren aufdrängen. Gegenüber der nackten Betonwand von Woolworth, eine Bausünde der 70er Jahre, „verziert“ mit den unvermeidlichen Graffitis, zieht ein leerstehendes alte Haus und Mengen abgelagerten Mülls den Blick auf sich. Wer, so fragt man sich, lässt ein Grundstück so verkommen. Und: Kann auf den Besitzer nicht Einfluss genommen werden?

Desolate Gebäude, kaputte Zäune

Der Weg, die alte Schildwache, quert die Fußgängerzone, führt vorbei am Nettomarkt, immer im Schatten der alten Fortifikation mit Mauer und Wehrtürmen, die im Lauf der Zeit fast überall etwas an Wucht verloren hat, weil inzwischen lang nicht mehr so hoch wie früher. Desolate Gebäudefassaden, Graffitis, kaputte Zäune und so manch ungepflegter Hinterhof wechseln sich ab mit langen vorzeigbaren Strecken beispielsweise in der Oberen Neustadt, wo eine Infotafel über die Stadtbefestigung unterrichtet und im weiteren Verlauf die alte Gartensituation innerhalb des Mauerrings der Stadt nachvollzogen werden kann. Historisierte Leuchten komplettieren das angenehme Bild, deren Zylinder immer wieder Ziel von Vandalismus werden und ersetzt werden müssen. Zu guten Eindruck tragen aber auch die ständigen Sanierungsarbeiten an den Pflasterungen bei, die auch nicht ewig halten: „Die größeren Schadstellen haben wir inzwischen weitgehend beseitigt“, bilanziert Bürgermeister Jens Augat.

Gepflegter Spazierweg mit Schinkelleuchten. Foto: Michael Paetzold / HK

Jetzt wechseln wir die Perspektive, nutzen an der Krankenhausgasse vor dem alten Gefängnis und dem Amtshof einen Durchbruch der Stadtmauer und geht auf der Außenseite ein kurzes Stück an der Bahnstrecke. Ein Pfad führt nun dicht an der alten Mauer entlang, die sich völlig überwuchert von Efeu in noch stattlicher Höhe präsentiert. Früher maß sie sieben Meter mit überdachtem Wehrgang. Eigentlich ist es ein romantischer Abschnitt, würden nicht ungepflegte und ungenutzte Gärten die Szenerie bestimmen. Rostiger Stacheldraht spannt sich über marode Zaunteile, kleine Gebäude verfallen nach und nach, Astwerk neigt sich gefährlich über den Weg, letzteres ein Zustand, den die Verwaltung beseitigen will.

Ein Haus verfällt. Foto: Michael Paetzold / HK

Die Verantwortlichen der Stadt, die über die Touristinfo Stadt- und Themenführungen anbietet und der Mauer und der Weg gehören, kennen die Defizite, haben aber, was die Privatgrundstücke angeht, kaum eine Handhabe. „Das Problem ist rechtlich schwer anzugehen“, meint Erster Stadtrat und Bauamtsleiter Thomas Christiansen räumt aber ein, dass eine Lösung für die verwilderten Flächen gefunden werden müsse. Auch der ungehemmte Bewuchs des Mauerwerks ist nicht unproblematisch, sprengt er doch im Laufe der Zeit die Fugen. Ein Vermesser wurde laut Verwaltung beauftragt, die Zuständigkeiten zu ermitteln. Eine Aufforderung zum Rückschnitt von überwachsenden Efeu auf privaten Grundstücken ist grundsätzlich möglich. Dran ist die Stadt auch bei den Graffitis, die teilweise schon entfernt wurden, ein Effekt, der aber nie lange anhält.

Spektakuläres Projekt

Wie mächtig sich die Stadtmauer einst erhob, ist am Hof der Grundschule am Jacobitor sichtbar, wo sie sich gut erhalten hat. Allerdings: Der Durchgang ist nur außerhalb der Schulzeiten möglich. Ansonsten ist das Tor verschlossen. Dann muss man an der Krankenhausgasse weiter auf die Obere Neustadt ausweichen, bis zum Parkplatz Badegarten, wo die Stadtmauer weiter in Richtung Söse verläuft. Eine Tafel informiert über die Bemühungen, die Zusammensetzung für den mittelalterlichen Gipsmörtel zu finden, der die Sösekiesel so dauerhaft zusammenhielt. Fortifikation, die Sockel der historischen Häuser und die Alte Burg, noch vor 1.000 errichtet und von hier aus gut zu sehen, wurden daraus gemauert. Der 2005 verstorbene Heimatforscher Werner Binnewies aus Förste hatte 1994 in einem spektakulären Projekt mit einigem Erfolg versucht, ein solches Material herzustellen und die Zusammensetzung zu ermitteln. Die TU Clausthal war damals als Forschungsinstitut mit im Boot.

Graffiti bei Woolworth. Foto: Michael Paetzold / HK

Am Badegarten vor dem Brauhausplatz endet heute die Stadtmauer, die dort dem Innenstadtring weichen musste, während der Weg hinter den erhaltenen Gebäuden der Alten Brauerei entlang zurück zum Harzkornmagazin entweder durch die Innenstadt oder am Innenstadtring entlang führt. Am Standort des ehemaligen Osteroder Lichtspielhauses wird der Brauhausplatz derzeit im Rahmen der Städtebauförderung im Sanierungsgebiet „Nördliche Altstadt – Kornmarkt“ als Eingangsbereich der historischen Altstadt mit Blick auf die historischen Gegebenheiten neu gestaltet. Das gilt auch für den nahen Johannistorplatz. Hier stand das Johannistor, eines von vier Toren, der nordöstliche Zugang zur ummauerten Stadt. Es war Ausgangspunkt für die wichtige Handelsroute in den Harz. Die alten Bollwerke wurden im 18. und 19. Jahrhundert abgerissen, als die Straßen breiter gemacht werden mussten. Im April 2019 begann eine von zwei archäologischen Grabungskampagnen, bei denen die Ausformung des eins mächtigen Bauwerks sowie der Verlauf der Stadtmauer ermittelt wurde. Die künftige Platzgestaltung soll den historischen Befunden Rechnung tragen.

Stadtmauer mit Infoschild. Foto: Michael Paetzold / HK

Viele Abschnitte der Stadtmauer wurden in der jüngeren Vergangenheit, vor allem in die 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, mit den ursprünglich verwendeten und aus dem Fluss gewonnenen Materialien saniert und mit sogenannten Schinkelleuchten bestückt. Ganz nebenbei zeigt die Stadtmauer durch verschiedenste Gesteinsarten auch die geologische Vielfalt des Einzugsgebietes der Söse. An vielen Stellen führt der bequeme und weitestgehend barrierefreie Fußwege neben den alten Mauern entlang und erschließen so die Stadtgeschichte, vielseitige städtische Räume und Ansichten der Altstadt. Die Voraussetzungen sind also gut, um mit einem interessanten und kurzweiligen Spazierweg ein touristisches Angebot zu schaffen, und so etwas braucht Osterode. Allerdings besteht Handlungsbedarfs. Müsste ein solches Projekt nicht noch bewusster in den Blick genommen werden? Bürgermeister Jens Augat will sich bei einem Rundgang selbst einen Überblick verschaffen, dämpft aber zu große Hoffnungen. Die Stadt tue alles, um die Mauer zu reinigen und instand zu halten, ein kostspieliges Unterfangen. Dass aber Häuser und Privatgrundstücke nicht gepflegt werden, sei ein Problem nicht nur an der Stadtmauer, sondern in der gesamten Innenstadt. Erfahrungsgemäß bringe es wenig, die Besitzer darauf anzusprechen.

Enge Gasse an der Stadtmauer. Foto: Michael Paetzold / HK

