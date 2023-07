Brauhausplatz in Osterode wird Samstag zu „Markt der Hoffnung“

Osterode Kulinarische Spezialitäten aus vielen Landesteilen der Ukraine: Osteroder Gemeinschaft lädt am 8. Juli in die Sösestadt ein.

Die ukrainische Gemeinschaft Osterode wird am Samstag, 8. Juli, den Brauhausplatz in Osterode in einen „Markt der Hoffnung“ verwandeln, auf dem in der Zeit von 14 bis 21 Uhr kulinarische Spezialitäten aus vielen Landesteilen der Ukraine angeboten werden. Der Event-Container wird für Getränke sorgen.

Im Vorfeld der Veranstaltung machten sich die Ausrichter schon einmal ein Bild von den örtlichen Gegebenheiten und schauten sich schon einmal auf dem Brauhausplatz um. Am Ende überzeugte die Lokalität als Veranstaltungsort für den Markt am 8. Juli.