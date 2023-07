Verhalten im Ernstfall: Übungen der Kreisfeuerwehr Osterode

Osterode Am Samstag war die Feuerwehr los - in und um Osterode gab es gleich drei Übungseinsätze. Hier waren die Einsatzkräfte unterwegs.

Am Samstag haben rund um Osterode gleich drei Übungseinsätze der Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises Göttingen stattgefunden. An unterschiedlichen Gefahren-Szenarien sollten die Einsatzkräfte den Notfall proben.

Am Vormittag wurde das Verhalten bei einem potenziellen Waldbrand oberhalb von Lasfelde erprobt. Der Fachzug I „Wasserförderung“ verlegte zur Löschwasserversorgung einen Schlauch von der Wasserentnahmestelle an der Söse in Katzenstein zu einem Übergabepunkt oberhalb des Gewerbegebietes Lasfelde. Mehrere Verstärkerpumpen kamen zu Einsatz. An der Übergabestelle übernahmen die Tanklöschfahrzeuge des Fachzuges II „Wassertransport“ das Löschwasser und transportierten es zur Einsatzstelle im Wald.

Zusammenarbeit mit dem THW

Gleichzeitig übte der Fachzug III „Technische Hilfeleistung“ zusammen mit dem THW in einem alten Abbruchhaus in der Petershütter Allee verschieden Einsatzszenarien zur technischen Rettung. Eine Gasexplosion mit insgesamt sieben Personen war das Übungsszenario. Dort kam erstmalig der neue, in Osterode stationierte, Abrollbehälter „Technische Hilfeleistung“ des Landkreises Göttingen zum Einsatz. Die Mitglieder des Fachzuges hatten somit direkt die Möglichkeit, sich mit den neuen Einsatzmitteln vertraut zu machen.

Die Feuerwehrkräfte am Samstag im Einsatz an den Übungs-Orten. Foto: Kreisfeuerwehrverband Osterode

Nachdem die ersten beiden Einsatzübungen beendet waren, wurden die Einsatzkräfte in Katzenstein vom Logistikzug mit einem Mittagessen verpflegt. Am Nachmittag ging es weiter mit der letzten Übung.

Das dritte Übungsszenario war ein brennender Aussiedlerhof in der Feldflur zwischen Osterode, Förste und Dorste. Das Löschwasser wurde von den Tanklöschfahrzeugen aus dem Kiesteich bei Förste aufgenommen und zur Einsatzstelle transportierten. Gleichzeitig wurde vom Fachzug I ein Schlauch von einem Löschwasserbehälter in der Straße Feldbrunnen entlang der Bundesstraße zur Einsatzstelle verlegt. Nachdem der Einsatz beendet war, wurde der Löschwasserbehälter wieder aufgefüllt.

Koordiniert wurden die Übungen von der Fernmelde-Informations- und Kommunikationsgruppe FmIuK des Landeises Göttingen. Diese unterstütze den Bereitschaftsführer mit dem Einsatzleitwagen des Landkreises in der Zentrale in Katzenstein.