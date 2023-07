Sommerferien im Harz 2023 - Unsere Tipps gegen Langeweile

Osterode Noch keine Idee, was ihr Kind in den Ferien tun könnte? Hier sind 6 Büchertipps und eine Übersicht über aktuelle Ferienpässe der Region.

Sechs Wochen Sommerferien - in dieser langen Zeit kann es auch mal langweilig werden. Nicht immer können die Kinder den ganzen Tag beschäftigt werden, schnell geht die Hand an das Smartphone oder die Fernsehbedienung. Dabei gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, wie Schüler sich in den Ferien die Zeit vertreiben können, ohne dass sie sich die Augen eckig gucken.

Ob am Strand, zu Hause oder im Auto - auch spannende Lektüre wirkt gegen Langeweile. Wir geben einen kleinen Überblick über aktuelle Bücher für unterschiedliche Altersstufen.

6 Buch-Tipps für Klein und Groß

1. Die Geburtstagsbande: Auf die Plätze, fertig, feiern! - von Claudia Schaumann

Die Geburtstagsbande: Auf die Plätze, fertig, feiern! - Claudia Schaumann Foto: Floris Jäger / HK

Nur einmal im Jahr Geburtstag feiern? Das finden die Freunde Lu Pelle und Rio total langweilig. Also beschließen sie, auf jede Geburtstagsfeier zu gehen, von der sie hören - natürlich mit einem Geschenk. Trotzdem hält nicht jeder etwas von dem Überraschungsbesuch der Geburtstagsbande und hier und da stiften die Freunde ein wenig Chaos. Eine Gute-Laune-Geschichte für Kinder ab 8 Jahren mit Bastelanleitungen und Rezepten rund um das Thema Geburtstag.

2. Die drei ??? Kids. Ferienrätselbuch - von Ulf Blanck

Die drei ??? Kids. Ferienrätselbuch - Ulf Blanck Foto: Kosmos Verlag

Ermitteln wie ein echter Detektiv: Die drei Fragezeichen brauchen jede Hilfe beim Knacken von Zahlen- und Buchstabenrätseln, Fehlersuchbildern, kniffligen Labyrinthen und Puzzeln. Ein Mitmach-Buch, das Hirnschmalz erfordert und viel Beschäftigung bietet, ob zu Hause, am Strand, in der Bahn oder bei langen Autofahrten. Empfohlen für Kinder von acht bis elf Jahren. Weitere Rätsel- und Mitmachbücher sind „Das Spiel- und Spaßbuch für die Ferien“ und „Dr. Brumms - Bärenstarke Ferienrätsel“.

3. Charlie and the Chocolate Factory - von Roald Dahl

Charlie and the Chocolate Factory - Roald Dahl Foto: Floris Jäger / HK

Eines Tages verlost Willy Wonka fünf goldene Eintrittskarten in seine sagenumwobene Schokoladen-Fabrik. Der Junge Charlie hat Glück und ist einer von den fünf Gewinnern. In der Fabrik erwarten ihn nicht nur die Umpalumpas, sondern auch sein größtes Abenteuer. Dieses Buch erzählt den Klassiker Charlie und die Schokoladenfabrik auf Englisch und in verständlicher Sprache. Empfohlen für sprachaffine Kinder ab 11.

4. Ein Sommer der nie enden soll - von Debbi Michiko Florence

Ein Sommer der nie enden soll - Debbi Michiko Florence Foto: Floris Jäger / HK

Die beiden Freunde Mai und Zach haben früher jeden Sommer miteinander verbracht. Doch dann hat Zach sie unheimlich verletzt und nichts war mehr so wie früher. Mai wollte ihren Freund nie wieder sehen. Da passte es sich gut, dass Zach mit seiner Familie kurze Zeit später für ein Jahr nach Japan ging. Doch nun ist er zurück. Zach hat sich verändert und plötzlich stellt Mai ihre Gefühle für ihn infrage. Ein Roman über die erste Liebe, empfohlen ab 11 Jahren.

5. Fourth Wing. Flammengeküsst - von Rebecca Yarros

Fourth Wing. Flammengeküsst - Rebecca Yarros Foto: Floris Jäger / HK

Entgegen ihrer Wünsche muss Violet, als Tochter einer hohen Generalin, am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen. Ein gefährliches Unterfangen, denn ihre Mitstreiter wollen sie scheitern sehen. Das bedeutet in aller Regel den Tod. Der mächtige Geschwaderführer Xaden wird ihr Lehrmeister. Ein Abenteuer aus Feuer und Liebe beginnt. Das Fantasybuch wird empfohlen für ältere Jugendliche.

6. Und du wirst lächelnd sterben - von Monika Feth

Und du wirst lächelnd sterben - Monika Feth Foto: Floris Jäger / HK

Ivy ist auf der Flucht - mit nichts als ihrer Kleidung am Körper und mit fremdem Blut beschmiert. Nirgends fühlt sie sich sicher, aber zur Polizei gehen will sie nicht. Was soll sie auch erzählen? Sie erinnert sich nur noch an ihren Namen, sonst hat sie keine Erinnerungen mehr. Nachts von Albträumen geplagt, fragt sie sich, was sie erlebt hat. Ein Psychothriller für Jugendliche ab 14 Jahren.

Viele aktuelle Bücher und Spiele finden die Kinder und Jugendlichen auch in der Stadtbibliothek Osterode. Diese hat wie gewohnt Montag von 14 bis 17 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Individuelles Programm mit den Sommerferienpässen

Für absolute Lesemuffel gibt es noch einige Alternativen: die Ferienpässe und Programme im Harz. Spannende Ausflüge, Bastel- und Malkurse oder sportliche Herausforderungen - in Bad Lauterberg, Herzberg, Bad Sachsa und Bad Grund können die Eltern ihre Kinder weiterhin zu verschiedenen Ferienveranstaltungen anmelden. Lediglich in Osterode ist die Frist zur Beantragung eines Ferienpasses abgelaufen. Hier geht es zu den Programmen und Anmeldungen für die Ferienpässe:

Bad Lauterberg: Programm und Anmeldung

Herzberg: Programm und Anmeldung

Bad Sachsa: Programm und Anmeldung

Bad Grund: Programm und Anmeldung

