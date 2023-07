„Zuckerkrankheit“: Berater informiert über Diabetes mellitus

Eine der wohl ältesten bekannten Volkskrankheiten ist die sogenannte „Zuckerkrankheit“, der Diabetes mellitus. Über die Erkrankung und ihre Folgen informierte der Diabetesberater Siegfried Golla die Damen der Frauengruppe der Bad Lauterberger Wählergruppe im Rat (WgiR) bei ihrer jüngsten Zusammenkunft.

So erklärte Golla, dass der Diabetes mellitus seit Jahrtausenden bekannt sei und aktuell zu den wichtigsten Volkskrankheiten der Gegenwart zähle. Weltweit seien etwa 800 Millionen Menschen erkrankt, etwa acht Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind von Diabetes mellitus betroffen. Die weitaus häufigste Form ist der Typ-2-Diabetes, der häufig noch immer fälschlicherweise als „Alterszucker“ verharmlost werde. Dabei spiele das Alter in vielen Fällen gar keine Rolle mehr: Bereits Kinder erkranken am Typ-2-Diabetes. Generell sei die Zahl der Betroffenen in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Dabei seien Risikofaktoren oft starkes Übergewicht und Bewegungsmangel, so Golla. Häufig werde der Typ-2-Diabetes vererbt, aber auch durch äußere Einflüsse begünstigt.

Typ-2-Diabetes: „Herzerkrankung mit erhöhten Blutzuckerwerten“

Diabetologen wie etwa Prof. Dr. Berend Willms aus Bad Lauterberg würden den Typ-2-Diabetes auch als „Herzerkrankung mit erhöhten Blutzuckerwerten“ bezeichnen, so der Referent. Denn häufig kämen zu diesen erhöhten Blutzuckerwerten noch Bluthochdruck und eine Stoffwechselstörung hinzu. Wichtig sei in jedem Fall eine Früherkennung.

Diabetesberater Siegfried Golla bei seinem Vortrag. Foto: Bernd Jackisch / WGIR

Da Betroffene sich größtenteils selbstständig therapieren müssen, sei eine intensive Schulung und individuelle Beratung unerlässlich. Zwar handele es sich beim Diabetes mellitus um eine chronische und damit nicht heilbare Erkrankung, allerdings lasse sich das Fortschreiten der Erkrankung mithilfe einer entsprechenden Therapie bremsen sowie Symptome kontrollieren und lindern. Wie gut dies gelingt, hänge bei Diabetes Typ 2 stark von der Mitarbeit des Patienten und seiner Bereitschaft ab, seinen Lebensstil zu ändern - etwa in Form von angepasster Ernährungsweisen und mehr Bewegung. Solche allgemeinen Maßnahmen und Diabetes-Medikamente helfen, möglichen Komplikationen vorzubeugen. Je besser es gelinge, den Blutzuckerspiegel dauerhaft zu senken und so besonders Blutgefäßschäden zu verhindern, desto geringer sei das Risiko für Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenschwäche.

Diabetes Typ 1: Bauchspeicheldrüse produziert nicht mehr genügend oder gar kein Insulin

Während Diabetes Typ 2 schleichend auftritt, erkranken Personen am Typ 1 sehr plötzlich. Bei der selteneren Form der Zuckerkrankheit produziert die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genügend oder gar kein Insulin. Die Betroffenen spritzen daher ihr Leben lang regelmäßig das Hormon Insulin, um ihren erhöhten Blutzuckerspiegel zu senken.

In der Folge der Diabetes-Erkrankung bekämen viele Patienten Augenprobleme - bis hin zur Erblindung. Rund 3.000 Patienten müssten zudem an die Dialyse, 40.000 erleiden Amputationen oder Nervenschädigungen an den Füßen (Neuropathie) oder Durchblutungsschäden, weiß Golla.

Essen von allem – aber nicht zu viel. Siegfried Golla, Diabetesberater, über die richtige Ernährung bei Diabetes-Erkrankungen

Wichtig, so der Diabetesfachmann, sei die Beobachtung des Bauchumfanges und die richtige Ernährung: „Essen von allem – aber nicht zu viel“, so Golla abschließend.

Die WgiR-Frauengruppenleiterin Manuela Rusteberg bedankte sich im Namen der Anwesenden für die informativen und fachlich versierten Ausführungen und wies darauf hin, dass die WgiR-Frauengruppe nun mit ihren öffentlichen Veranstaltungen eine Sommerpause einlegt.

Lesen Sie mehr: Information und Inspiration: Treffen für Menschen mit Diabetes