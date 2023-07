Die bisherige Chefin der Apotheke Dreilinden, Mechthild Kriegler (links), bleibt der Apotheke weiter erhalten: hinter der Theke in der Beratung.

Osterode Hürü Tekbicak übernimmt im Juli die Leitung der Apotheke Dreilinden am Herkules E-Center in Osterode. Was bedeutet der Wechsel für die Zukunft?