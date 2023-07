Landrat über Presse: Demokratie geht nur mit Öffentlichkeit

Printmedien haben es dieser Tage nicht leicht: Spätestens seit die Sozialen Medien ihren Siegeszug im Internet begannen, sind Informationen immer, überall und für jeden verfügbar und weiter teilbar. Das hat die Gesellschaft revolutioniert und ist zweifelsohne eine wichtige Errungenschaft der modernen Welt. Doch sie birgt auch Gefahren: Vielfach landen täglich ungeprüfte Informationen im Netz, werden Fake-News und Meinungsmache als Fakten verkauft. Quellen sind oft genug nicht auf den ersten Blick erkennbar, werden mitunter sogar bewusst verschleiert. Auch die Absichten der Informierenden sind für Nutzerinnen und Nutzer nicht immer transparent.

Welche Rolle spielen Tageszeitungen da noch? Göttingens Landrat Marcel erläutert seine Ansicht im Interview.

Die Zeitungswelt – so ehrlich können und müssen wir sein – steckt in einer Krise. Tageszeitungen verlieren deutschlandweit zunehmend an Relevanz für die Leserschaft, die sich häufig lieber über kostenfreie Angebote im Internet informiert. Was machen wir aus Ihrer Sicht gesamtgesellschaftlich falsch, dass Menschen immer weniger bereit sind, für unabhängigen Journalismus zu bezahlen?

Ich glaube, dass Ursachen dafür gesamtgesellschaftlich zu suchen sind und nicht einem Fehler der Tageszeitungen unterliegen. Die Frage ist, wie Tageszeitungen sich an neue Rahmenbedingungen anpassen können.

Eine kritisch-konstruktive Berichterstattung, die auf reißerische Botschaften verzichtet, offener Umgang mit Kritik an dieser Berichterstattung und das Abbilden von pro und contra gleichermaßen können dazu beitragen, die Akzeptanz zu steigern. Qualität in der Berichterstattung ist eine Sisyphos-Aufgabe, die jeden Tag aufs Neue beginnt, die sich aber nach meiner festen Überzeugung auszahlt.

Welche Bedeutung hat die Presse aus Ihrer Sicht heute überhaupt, besonders die im ländlichen Raum? Wenn jede Behörde ihre Meldungen selbstständig im Internet veröffentlichen kann – so wie auch der Landkreis – wofür brauchen wir Lokaljournalismus?

Berichterstattung in der Presse ist weit mehr als nur die bloße Wiedergabe von Informationen. Sie beinhaltet das Darstellen von Zusammenhängen, das Hinterfragen von Sachverhalten, demokratische Kontrolle. Auf den Lokaljournalismus darf eine demokratische Gesellschaft nicht verzichten wollen. Das Vertrauen in die Richtigkeit der Berichterstattung ist das höchste Gut, auf dem die Akzeptanz der Lokalzeitungen beruht.

Facebook-Kanäle, Instagram-Accounts und Podcasts: Das Internet bietet auch Politikerinnen und Politikern die Möglichkeit, sich jenseits der lokalen Presse selbst in Szene zu setzen, was viele auch tun.

Auch wir haben bereits vereinzelt gehört, man habe kein Interesse an einem Gespräch mit uns, denn via Facebook könne man selbst berichten – und zwar so, wie man es selbst gerne lesen möchte. Wie bewerten Sie als Politiker (mit eigenem Podcast) diese Entwicklung?

Ich habe keinen Podcast, dafür Auftritte bei Facebook und Instagram (Anm. der Redaktion: Der Landrat hat tatsächlich keinen persönliche Podcast, der Landkreis veröffentlich aber die Podcast-Reihe „Landkreis on Air). Diese Auftritte erfüllen einen anderen Zweck als die Berichterstattung in der Lokalzeitung. Ich möchte mit diesen Auftritten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf besondere Ereignisse, Personen und Institutionen lenken und diese aus meiner Perspektive einordnen und bewerten. Die Lokalzeitung begleitet meine Arbeit kritisch – im besten Fall fair, was ich beim Harz Kurier bislang genauso wahrnehme. Ich brauche diese faire Kritik und die Reaktionen darauf für meine Arbeit. Ich kann mich nicht selbst kontrollieren. Demokratie funktioniert nur mit Öffentlichkeit.

Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme haben im Netz ein freies Spielfeld und verbreiten ihre Inhalte als Wahrheiten. Welches Problem haben wir im Landkreis und im Altkreis damit?

Die Probleme nehmen auch im Landkreis Göttingen zu, es handelt sich aber um gesamtgesellschaftliche Entwicklungen. Gerade in unsicheren Zeiten stehen Gewissheiten infrage – eine Pandemie kann unsere Gesellschaft lahmlegen, ein Krieg findet wieder auf europäischem Boden statt. Mehr Menschen suchen in diesen Zeiten vor allem einfache Antworten und Bestätigung für ihr Weltbild, anstatt dieses selbst infrage zu stellen. Das ist der Nährboden, auf dem Chaoten mit System ihre kruden Theorien und vermeintlichen Wahrheiten verbreiten. Wir müssen diesen falschen Informationen und vermeintlichen Wahrheiten mit Fakten und Argumenten entgegentreten. Gerade die Lokalzeitungen können durch ihre Themensetzungen dazu beitragen.

Als freie Presse ist es unsere Pflicht, uns diese Themen vorzunehmen. Die wirtschaftlichen Probleme der Corona-Pandemie, die oben erwähnte Krise der Print-Medien, die Inflation, der Fachkräftemangel – das alles trifft auch unsere Branche, zum Teil hart. Was kann und muss die Politik tun, um die freie Presse bei ihren wichtigen Aufgaben zu unterstützen?

Zwischen Politik und Presse existiert nach wie vor eine, man könnte fast sagen symbiotische Beziehung. Nicht zu Unrecht werden die Medien als „vierte Gewalt“ im Staat bezeichnet. Und das ist auch gut so. Denn beide brauchen einander. Ich glaube, dass vor allem die gute Zusammenarbeit, der faire Umgang miteinander und der freie Zugang zu Informationen, auf deren Weitergabe die Presse einen Anspruch ableiten kann, die Presse bei ihren Aufgaben unterstützt. Die Pressefreiheit ist, wie wir an vielen schlechten Beispielen in der Welt nahezu täglich im heute journal oder in den Tagesthemen sehen können, ein ganz hohes Gut.

Stichwort Medienerziehung: Junge Menschen bewegen sich heute immer früher in den Sozialen Netzwerken. Häufig fehlt dabei das nötige Wissen, um den Unterschied erkennen zu können zwischen seriösem, unabhängigem Journalismus und anderen Quellen, in denen durch Meinungen und einseitige Perspektiven gefärbte – nicht immer mit böser Absicht – oder gar werbliche Inhalte als Tatsachen präsentiert werden. Wo müsste Bildungspolitik ansetzen, um junge Menschen dafür stärker zu sensibilisieren?

Die Bildungspolitik muss schon in den Kitas und bei den Eltern ansetzen. Kitas benötigen heute medienpädagogische Konzepte und müssen dabei unterstützt werden. In den Schulen brauchen wir das Unterrichtsfach „Medienkompetenz“. Ich würde mir außerdem wünschen, dass die Lokalzeitungen intensiver mit den Schulen zusammenarbeiten. Zeitung zu lesen und die Inhalte zu reflektieren, sie als Teil der öffentlichen Meinungsbildung zu verstehen: das lässt sich besonders gut in der Schule lernen. Medien und Bildungsinstitutionen müssen gleichfalls immer wieder klarmachen, was der Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung ist.

