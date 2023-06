50 Jahre Kfz-Innung: Kraftfahrzeughandwerk feiert Gold-Jubiläum

50 Jahre Innung des Kraftfahrzeughandwerks Osterode - was liegt da näher, als dieses Jubiläum mit einer gemeinsamen Ausfahrt zu beginnen? „Die Teilnehmerzahl an der Rundfahrt durch unseren Innungskreis war sehr gut. Wir hatten die Genehmigung vom Landkreis Göttingen bekommen, mit 30 Fahrzeugen von der Osteroder Bleichestelle starten zu dürfen. Zur Zeit haben wir gut 40 Innungsmitglieder. Davon hat ein Großteil mit ihren Fahrzeugen teilgenommen. Gute Stimmung bei super Wetter, was will man mehr“, bilanziert Svenja Fricke, Obermeisterin und Vorstandsmitglied der Innung des Kraftfahrzeughandwerks Osterode.

Die Fahrt ging an dabei allen mitfahrenden Innungsbetrieben vorbei. Der erste Abschnitt führte von Osterode nach Badenhausen und über Gittelde, Förste, Dorste, Wulften, Hattorf und Herzberg nach Scharzfeld, wo eine Pause mit Verköstigung stattfand.

Im zweiten Abschnitt ging es dann nach Pöhlde und über Bartolfelde, Bad Lauterberg bis zum Endpunkt in Barbis.

Die Örtlichkeit für die bunte Abendveranstaltung mit Rahmenprogramm war abschließend das Dorfgemeinschaftshaus in Dorste, wo ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden bei Musik und Tanz gefeiert wurde.