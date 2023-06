Zeugnisse: Hotline hilft bei Kummer und Fragen

Lüneburg Am 5. Juli 2023 ist das Zeugnistelefon in Niedersachsen wieder freigeschaltet - Schulpsycholog:innen bieten ihre Hilfe bei Ängsten und Fragen an.

Am 5. Juli endet das aktuelle Schuljahr und es gibt wieder Zeugnisse. Wer Ängste, Nöte und Fragen rund um die Zeugnisse hat, kann sich an das Zeugnistelefon wenden.

Am 6. Juli starten die Sommerferien. Doch am Tag zuvor gilt es für Schülerinnen und Schüler, ihre Zeugnisse abzuholen. Da steht nun schwarz auf weiß, wie sie in den unterschiedlichen Fächern abgeschnitten haben. Schlechte Noten verursachen dann nicht selten Bauchschmerzen - hier kann dann das Zeugnistelefon weiterhelfen. Darauf weist das Regionale Landesamt für

Schule und Bildung Lüneburg in einer Pressemitteilung hin.

Für sämtliche Fragen, Nöte, Ängste rund um das Zeugnis stellen die Regionalen Landesämter für Schule und Bildung am Mittwoch, dem 5. Juli, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr wieder Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus der Schulpsychologie zur Verfügung.

Unter der Telefonnummer 04941 – 13 1010 oder unter der E-Mail zeugnishotline@rlsb-lg.niedersachsen.de können Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, Erziehungsberechtigte und andere Ratsuchende ihre Fragen oder ihren Kummer loswerden. Für Antworten und Unterstützung sorgen dann am anderen Ende der Leitung Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung Osnabrück.

„Bitte beachten Sie, dass das Zeugnistelefon für psychologische Fragen und Anliegen eingerichtet ist. Für Fragen zur Notenvergabe, zu Versetzungsentscheidungen oder anderen Inhalten des Zeugnisses vermitteln Ihnen die Servicestellen der Regionalen Landesämter für Schule und Bildung die richtige Ansprechperson“, erklärt Bianca Trogisch, Pressesprecherin

des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung in Lüneburg.

Weitere Informationen zu den Servicestellen gibt es unter https://bildungsportal-niedersachsen.de/ueber-uns/rlsb/servicestellen-rlsb

