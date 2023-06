Wechsel an der Spitze im Gewerbeaufsichtsamt

Annette Kruggel übernimmt zum 1. Juli 2023 die Leitung des Gewerbeaufsichtsamtes Göttingen. Bereits am 8. Juni wurde sie durch Vertreter des Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz Dr. Niels Kämpny und Uwe Hoffmann in ihr Amt eingeführt. Darüber informiert das Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz.

Kruggel kann auf eine 20-jährige Erfahrung als Abteilungsleiterin und zwölf Jahre als stellvertretende Behördenleiterin zurückblicken. Durch ihre Tätigkeit beim ehemaligen Landkreis Osterode am Harz bringt sie auch das Verständnis für die Belange der Kommunen mit. Laut Annette Kruggel können die anstehenden Aufgaben gerade im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes nur gemeinsam mit den Kommunen bewältigt werden. Eine gute Zusammenarbeit ist ihr wichtig.

Einblicke in die Arbeit der Gewerbeaufsicht

Ihren ersten Auftritt seit ihrer Amtseinführung als Behördenleitung absolvierte Annette Kruggel, bei dem von ihr initiierten 1. Familienfest des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Göttingen. Hier trafen sich Jung und Alt und die Besucher konnten bei gemeinsamen Aktivitäten und einer gemütlichen Atmosphäre einen Einblick in die spannende Arbeit der Gewerbeaufsicht bekommen.

Zur Amtseinführung stellte sie sich Fragen des Kollegiums.

Welche Themen liegen dir allgemein besonders am Herzen?

Ich habe mich schon als Kind gerne in der Natur aufgehalten und so ist in mir relativ früh der Gedanke gewachsen mich intensiv mit Umweltthemen zu beschäftigen. Die Kombination Mensch und Umwelt ist dabei eine besondere Herausforderung und daher wüsste ich nichts Schöneres als sich für die Umwelt und den Menschen einzusetzen. Das Bewusstsein, dass wir in einer Demokratie leben und die Werte dieser Demokratie umsetzen dürfen und dass wir als Gewerbeaufsicht ein Teil in diesem System sind, macht mich glücklich. Das mache ich mir immer wieder deutlich, was wir für eine Verantwortung haben auf der einen Seite, aber auch was für ein Geschenk es ist sich dafür einsetzen zu dürfen.

Was hat dich bewegt die Stelle als Behördenleitung anzunehmen?

Ich gestalte gerne selber. Das soziale Miteinander sollte nicht auf der Strecke bleiben. Neben reinen Arbeitsinhalten sich auch mal privat austauschen zu können, dafür möchte ich gemeinsame Aktivitäten bieten: Einfach etwas Zeit für das Miteinander. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies eine gute Basis ist, wirklich vertrauensvoll miteinander diese ganze Aufgabenvielfalt, die wir bei der Gewerbeaufsicht nun mal haben, zu bewältigen.

Was machst du, um zu entspannen?

Ich gehe in den Garten. Ich bin aus der Landwirtschaft und hätte als Kind nie gedacht, dass mir die Gartenarbeit mal viel Spaß machen würde. Damals bin ich immer mit aufs Feld gegangen. In dem Moment, in dem ich anfange zu pflanzen, zu graben und zu schneiden, ist mein Kopf frei und ich merke gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Es macht mir Spaß, ich bin draußen und komme dann entspannt wieder rein.

Zurzeit herrscht überall Personalmangel, was macht das Gewerbeaufsichtsamt Göttingen zu einem attraktiven Arbeitgeber?

Da spreche ich natürlich gerne für unser Amt in Göttingen. Wir pflegen eine offene Teamkultur und legen Wert auf Life-Work-Balance. Es ist möglich in Homeoffice oder in Teilzeit zu arbeiten und wenn mal spontan irgendwas in der Familie passiert, ist es möglich morgens anzurufen und zu sagen: ,Kann ich heute später kommen oder kann ich heute einen Urlaubstag bekommen?‘. Wir reagieren schnell und unbürokratisch auf private Belange. Wir gehen auf Augenhöhe miteinander um und so habe ich mich auch für die Du-Kultur im Amt entschieden.

By the way: Wir stellen ein und qualifizieren euch (Training on the Job). Möchtet ihr euch in eurem weiteren Leben für die Umwelt, für gesunde Lebensräume einsetzen, dann seid ihr hier richtig. Wir betrachten neben der Luftqualität, auch den Boden und das Grundwasser im Bereich großer Industriestandorte. Wir wollen, dass Menschen auch am Ende ihres Arbeitslebens noch gesund sind. Wir sind eine Behörde, in der Life-Work-Balance auch gelebt wird. Neben flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice, der Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten, bieten wir Sportkurse und einen Gesundheitstag, Betriebsausflug und Weihnachtsfeier für das soziale Miteinander und erstmalig haben wir uns zu einem ausgelassenen Familientag mit vielen Kindern getroffen.

