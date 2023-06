Drei Unfälle im Bereich Osterode und Herzberg am Wochenende

Osterode In der Region Osterode und Herzberg am Harz ereignen sich zwischen Freitag und Montag drei Verkehrsunfälle mit drei Verletzten. Das ist passiert.

Zu drei Verkehrsunfällen ist es im Bereich Osterode und Herzberg zwischen Freitag und Montagmorgen gekommen. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Das geht aus dem Pressebericht der Polizei Osterode hervor.

Autounfall mit drei Fahrzeugen bei Hörden

Demnach kam es am Freitag, 23. Juni, gegen 13.20 Uhr zunächst zu einem Unfall auf der Kreisstraße 407 bei Hörden. Eine 59-jährige Autofahrerin aus Osterode wollte hier nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein weiterer Autofahrer kam hinter ihr zum Stehen. Ein „25-jähriger Hattorfer hat das Bremsen leider zu spät bemerkt und fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf. Dieser rollte dadurch auf den Wagen der 59-Jährigen, sodass diese leicht verletzt wurde“, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden von 4.000 Euro.

Wulften: Medizinischer Notfall führt zu Kollision

Am Freitag gegen 16.45 Uhr dann kam eine 49-jährige Frau aus Osterode auf der Landesstraße 523/Mühlenstraße im Bereich Wulften „aufgrund eines medizinischen Notfalles nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem Baum und prallte wieder auf die Straße zurück“, so die Polizei. Hier stieß die Frau mit einem 52-jährigen Mann aus Göttingen zusammen. Die 49-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Motorradunfall auf der B498 in Osterode am Harz

Am Sonntag, 25. Juni, schließlich kam es auf der B498 gegen 20.40 Uhr zu einem Unfall mit einem Krad. Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Salzgitter war aus Osterode kommend in Richtung Sösetalsperre unterwegs und „kam in einer Linkskurve mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten, wodurch der Kradfahrer selbst leicht verletzt wurde“, schreibt die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.550 Euro, heißt es abschließend.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.