LBEG zu Klimawandel Böden in der Region: Potenzielle Beregnungsbedürftigkeit steigt an

Die potenzielle Beregnungsbedürftigkeit in Niedersachsen hat zugenommen und wird weiter zunehmen. Das zeigen die Daten, die das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) neu auf dem Nibis-Kartenserver zur Verfügung stellt.

Zusammen mit dem Niedersächsischen Kompetenzzentrum Klimawandel (Niko) hat das LBEG die Karten zur potenziellen Beregnungsbedürftigkeit für die Vergangenheit und Zukunft in Niedersachsen erarbeitet. Sie liefern unter anderem eine wichtige Datengrundlage für die Landwirtschaft und die wasserwirtschaftliche Planung und Genehmigung. Über die Ergebnisse dieser Erfassung informiert das LBEG in einer Mitteilung.

Niedersachsenmittel: Bedürftigkeit des Beregnens hat um zehn Millimeter zugenommen

Demnach habe im Niedersachsenmittel die potenzielle Beregnungsbedürftigkeit von 1961 bis 1990 zu 1991 bis 2020 um etwa zehn Millimeter zugenommen. Regionale Unterschiede seien deutlich erkennbar. Am deutlichsten seien die Zunahmen in den Landkreisen Holzminden (+24 Millimeter) und Hameln-Pyrmont (+21 Millimeter). Celle, Schaumburg und Hannover liegen mit +20 Millimeter knapp dahinter. Im Bereich der Küste seien nur geringe Änderungen erkennbar.

Vor allem in den zentralen Landesteilen Niedersachsens ist eine Zunahme der potenziellen Beregnungsbedürftigkeit im Vergleich der Zeiträume 1991-2020 zu 1961-1990 erkennbar. Dabei spielen die vergangenen Trockenjahre eine große Rolle. Foto: Landesamt für Bergbau Energie und Geologie (LBEG) / LBEG

Etwas anders stellen sich die Ergebnisse für die ferne Zukunft (2071 bis 2100) dar, in der es für Niedersachsen ein recht einheitliches Bild gibt. „In Folge des Klimawandels wird unter dem ,Kein-Klimaschutz-Szenario‘ die potenzielle Beregnungsbedürftigkeit mit wenigen Ausnahmen an der Küste in fast allen Landkreisen um zehn bis 20 Millimeter im Vergleich zum Zeitraum 1971 bis 2000 ansteigen“, heißt es vonseiten des Landesamtes. Insgesamt nehme die Anzahl der Landkreise mit mittlerer bis hoher potenzieller Beregnungsbedürftigkeit deutlich zu.

„In den Bereichen, in denen zurzeit Beregnung noch keine Rolle spielt, kann dies hingegen zukünftig eine mögliche Anpassungsmaßnahme an die Folgen des Klimawandels sein“, schreibt das Landesamt in seiner Mitteilung.

Weitere Informationen Als bodenkundliche Fachbehörde untersucht das LBEG in verschiedenen Projekten die möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die Böden und das Grundwasser in Niedersachsen. Es ist Teilnehmer des Klimakompetenznetzwerkes des Niedersächsischen Klimakompetenzzentrums „Niko“. Das Niedersächsische Kompetenzzentrum Klimawandel wurde 2021 gegründet und berät als zentrale Anlaufstelle zu den Themen Ursachen des Klimawandels, Folgen des Klimawandels und Klimaanpassung in Niedersachsen. Bei den Angaben der Beregnungsbedürftigkeit entspricht ein Millimeter einem Liter pro Quadratmeter.

„Das ist ein weiteres beunruhigendes Signal“, sagt LBEG-Präsident Carsten Mühlenmeier. „Nachdem wir unlängst gezeigt haben, dass die Grundwasserneubildung abnimmt, sehen wir hier eine Zunahme der potenziellen Beregnungsbedürftigkeit und damit eine gestiegene Nachfrage nach Grundwasser“, so Mühlenmeier. Grundwasser ist die wichtigste Quelle für Beregnungswasser in Niedersachsen.

Potenzielle Beregnungsmenge gemittelt für Landkreise 1971-2000. Foto: Landesamt für Bergbau Energie und Geologie (LBEG) / LBEG

Weitere neue Themenkarten auf dem Nibis-Kartenserver zeigen den Boden als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt und sein standörtliches Verlagerungsrisiko (Austauschhäufigkeit des Bodenwassers) für die Vergangenheit (1971 bis 2000 und 1991 bis 2020) und Zukunft (2021 bis 2050 sowie 2071 bis 2100) jeweils für die beiden Szenarien „Klimaschutz“ und „Kein-Klimaschutz“.

Zudem sind weitere bodenkundliche Methoden auf den aktuellen 30-Jahres-Zeitraum 1991 bis 2020 umgestellt worden. Dafür wurden die klimatischen Datengrundlagen aktualisiert: Für die Beobachtungsdaten wurden aktuelle Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verwendet und für die Zukunftsszenarien das Niedersächsische Klimaensemble (AR5-NI v2.1) des Niko. Diese sind ebenfalls auf dem Nibis-Kartenserver einzusehen. Dabei werden Daten zu Temperatur, Niederschlag, Klimatischer Wasserbilanz und Verdunstung visualisiert.