„Das härteste Schülercamp Deutschlands“ kommt nach Duderstadt

Vom 27. bis 29. Juni wird nicht nur in der Bundespolizeiabteilung auf dem Euzenberg in Duderstadt einiges los sein, auch können interessierte Bürger in der Duderstädter Innenstadt selbst einen Eindruck in das Geschehen rund um die Panther-Challenge bekommen: In der kommenden Woche stellen sich insgesamt 99 Challenger im Alter von 15 bis 20 Jahren der mittlerweile überregional als „härtestes Schülercamp Deutschlands“ bekannten Panther Challenge der Bundespolizei. Darüber informiert die Bundespolizeiabteilung Duderstadt in einer Mitteilung.

Neben zahlreichen zu durchlaufenden Stationen in der Liegenschaft der Bundespolizei auf dem Euzenberg wird es am Dienstagnachmittag ab 13 Uhr auch größere Aufgaben geben.

In der Innenstadt: Hindernisse und Stadtlauf

In der Innenstadt von Duderstadt gilt es für die Challenger zwischen 17 und 18 Uhr weiter als Team die Stadtmauer und andere Hindernisse, wie eine große Strohpyramide oder einen Reifenstapel, zu überwinden.

Der Stadtlauf beginnt in diesem Jahr auf der Wallanlage am Sandwasser, schlängelt sich durch die historische Altstadt und den Stadtpark, dem sogenannten LNS-Gelände, bis hin zum Großraumparkplatz am Jugendgästehaus.

Hautnah Eindruck von Panther Challenge erlangen

An allen Stationen außerhalb der Bundespolizeiunterkunft besteht für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, einen eigenen hautnahen Eindruck von der Panther Challenge zu erlangen.

„Kleinere Beeinträchtigungen durch aufgebaute Hindernisse und Fahrzeuge der Bundespolizei sind insbesondere an diesem Tag nicht in Gänze auszuschließen. Die Bundespolizeiabteilung Duderstadt bittet dies zu entschuldigen“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Auf Bewerbung bei der Bundespolizei vorbereiten

In den zwei Folgetagen werden die Challenger neben weiteren Vergleichswettkämpfen zielgerichtet auf eine Bewerbung für ein Studium oder eine Ausbildung bei der Bundespolizei vorbereitet.

Ziel dieser besonderen Art der Nachwuchsgewinnung sei es, Schülern, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen, den Beruf der Bundespolizei näher zu bringen, erklärt Nina Bögershausen, Pressesprecherin der Bundespolizei Duderstadt.