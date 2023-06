Sechstklässler lernen spielerisch das Programmieren

Die Hacker School

Jeder junge Mensch soll das Programmieren kennenlernen, bevor er sich für einen Beruf entscheidet - das ist die Vision der Hacker School. Mit niedrigschwelligen Kursen richtet sich die gemeinnützige Organisation an junge Menschen im Alter von elf bis 18 Jahren und will sie für die IT-Welt mit all ihren Möglichkeiten begeistern. Die kompakten Programmierkurse finden innerhalb und außerhalb der Schule statt. Veranstaltet werden sie in Kooperation mit engagierten Unternehmen und ihren IT-Mitarbeitenden - online oder vor Ort. Dabei sollen Spaß und Interaktivität an erster Stelle stehen.

In der Hacker School unterrichten keine klassisch ausgebildeten Lehrer sondern IT-Experten aus der freien Wirtschaft als sogenannte „Inspirer“. Sie geben praxisnah ihre Programmierkenntnisse ehrenamtlich an die jungen Teilnehmer weiter und vermitteln die Grundlagen in Programmiersprachen wie Python, Javascript, HTML/CSS. Zusätzlich vermitteln sie den Kursteilnehmenden eine kleine IT-Berufsorientierung.

Mit der „Girls Hacker School“ richten sich Kursangebote auch speziell an Mädchen und mit „Hacker School (@yourschool ) Plus“ an sozio-ökonomisch benachteiligte Jugendliche. Die Hacker School will junge Menschen unterstützen, durch digitale Mündigkeit ihre eigene (digitale) Zukunft mitzugestalten. Alle Teilnehmenden sollen ohne Vorkenntnisse an dem Kurs teilnehmen können.