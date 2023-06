Farbattacke auf Göttinger Gänseliesel: Tausende Euro Schaden

Zum Auftakt der Klimaschutztage in Göttingen haben Aktivisten der Gruppe Letzte Generation am Samstag, 17. Juni, gegen die Politik demonstriert. „Während wir uns auch in Niedersachsen auf einen Hitzesommer mit Wasserknappheit vorbereiten, investiert unsere Bundesregierung weiter in den tödlichen Kurs der fossilen Energien“, hieß es in einer Mitteilung der Demonstranten.

Es sei toll, wenn Menschen sich für lokalen Klimaschutz einsetzen würden, wenn sie ihren CO 2 -Verbrauch reduzieren würden. Aber: „Wie viele Klimamärkte soll es geben, dass 50 Milliarden fossile Subventionen aufgehoben werden?“

Im schwarzen Wasser gegen die Klimapolitik protestiert

Die Demonstranten schütteten schwarze Farbe über das Göttinger Wahrzeichen, das Gänseliesel in der Stadt. Im dann schwarzen Wasser protestierten sie gegen die Klimapolitik, wie das „Göttinger Tagblatt“ berichtete. Die Polizei bestätigte die Aktion.

Die Aktion soll nun rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen: In einer Mitteilung informierte die Göttinger Stadtverwaltung am Montag darüber, dass die Farbattacke ersten Schätzungen zur Folge einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht habe. „Die Stadt Göttingen geht aktuell von einem mittleren vierstelligen Betrag aus und wird Strafanzeige gegen die mutmaßlichen Täter*innen stellen“, heißt es darin.

Wenn die AfD eine solche Aktion zu verantworten hätte, würden alle demokratischen Parteien zu Recht Kritik üben und diese Aktion verurteilen. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Wenn mit solchen Aktionen der demokratische Grundkonsens verlassen wird, erwarte ich von allen demokratischen Parteien eine klare Haltung. Marcel Riethig, Göttingens Landrat, über die Farbattacke auf das Göttinger Gänseliesel

Verunreinigt seien demnach sowohl die Figur des Gänseliesels als auch die Muschelkalk-Brunnenschale. Ein beauftragter Steinmetzbetrieb und der Baubetriebshof der Stadt würden nun versuchen, die Verunreinigungen zu beseitigen. „Ob Schäden am Ensemble zurückbleiben, muss anschließend geprüft werden“, so die Verwaltung.

Flüssigkeit hat vermutlich Aktivkohle enthalten

Weiter heißt es in dem Schreiben: „Mutmaßlich hat das Wasser, das über die Figur und in den Brunnen gegossen wurde, Aktivkohle enthalten. Die genaue Zusammensetzung der genutzten Flüssigkeit steht noch nicht fest, Proben werden kurzfristig untersucht.“ Der Brunnen sei weiterhin in Betrieb, um Verklumpungen am Brunnensystem zu vermeiden. Am Dienstag, 20. Juni, sollte das Wasser von einer Fachfirma abgepumpt und zwischengelagert werden.

Auch Göttingens Landrat Marcel Riethig meldete sich am Dienstagvormittag zu Wort und verurteilt die Aktion mit deutlichen Worten: „Die Aktion ist reine Sachbeschädigung. Gerade in einer Stadt und einem Landkreis wie Göttingen, die sich sehr stark für den Klimaschutz einsetzen, ruft diese Aktion Unverständnis hervor. Wenn die AfD eine solche Aktion zu verantworten hätte, würden alle demokratischen Parteien zu Recht Kritik üben und diese Aktion verurteilen. Der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Wenn mit solchen Aktionen der demokratische Grundkonsens verlassen wird, erwarte ich von allen demokratischen Parteien eine klare Haltung und kein ,Wischiwaschi‘“.

Erst im Frühjahr wurde der Göttinger Gänseliesel-Brunnen für 35.000 Euro aufwendig generalsaniert.

