„Luca lernt mit“: Bedarf an finanzieller Unterstützung wächst

dpatopbilder - 17.03.2020, Finnland, Helsinki: Ein Junge sitzt zu Hause an einem Tisch und schreibt in einem Schulheft. Um die Ausbreitung der wach

Eine kleine Unterstützung beim Kauf von Heften, Schulbüchern und Schreibutensilien: Das Lernmittelprojekt „Luca lernt mit“ des Diakonischen Werkes Harzer Land geht in die nächste Runde. Darüber informiert der Kirchenkreis Harzer Land in einer Mitteilung. Demnach seien die Kriterien noch einmal erweitert worden, denn der Bedarf sei größer als gedacht. „Dies wurde auch bei einem Gespräch zwischen den verantwortlichen Mitarbeiterinnen Susanne Mende, Dana Brömme (ehem. Pruss) und Anja Kanzinger sowie einigen Schulsozialarbeitern aus dem Kirchenkreis deutlich“, teilt der Kirchenkreis mit.

So stiegen die Kosten für Klassenfahrten immer weiter in die Höhe, oft wohnten die Schüler der Berufsbildenden Schulen bereits in einer eigenen WG oder Wohnung und das Ausbildungsgehalt sei oftmals nicht so üppig. Rückhalt von den Eltern oder aus der Familie sei manchmal nicht gegeben.

Oft sind die Mittel für Schulbedarf zu knapp. Da ist die Politik gefragt, die bisherigen Kriterien zu überprüfen und anders zu bemessen. Susanne Mende, Dana Brömme und Anja Kanzinger, Sozialarbeiterinnen, über die Kriterien

„Oft sind die Mittel für Schulbedarf zu knapp. Da ist die Politik gefragt, die bisherigen Kriterien zu überprüfen und anders zu bemessen“, lautete der einhellige Tenor. Zudem sei die Schamgrenze groß, überhaupt Unterstützung in Anspruch zu nehmen und sich bei Behörden oder Organisationen zu melden.

Gutscheine für Sportartikel und Schulbedarf

Die diakonischen Gutschein-Projekte „Karla kickt mit“ für Sportartikel und „Luca lernt mit“ würden jedoch einen wichtigen Beitrag leisten – der nun schulintern noch intensiver kommuniziert werde, heißt es vonseiten des Kirchenkreises.

Auf dem Foto von links: Susanne Mende, Dana Brömme und Anja Kanzinger. Foto: Mareike Spillner / Kirchenkreis Harzer Land

Diesmal sind bei „Luca lernt mit“ mehr Klassen angesprochen, das Projekt wird auf die Jahrgänge eins bis 13 und Schüler von Berufsbildenden Schulen bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die keine Ausbildungsvergütung erhalten (angelehnt an die offiziellen Kriterien des Bildungs- und Teilhabepaketes, kurz „But“), ausgeweitet.

Höhe der Gutscheine variiert

Die Höhe der Gutscheine, die gegen Schulmaterial, Hefte und Schulbücher eingetauscht werden können, variiert: Schüler der 1. Klasse erhalten zur Einschulung einen 50-Euro-Gutschein, da dort die meisten Anschaffungen anstehen, alle weiteren Klassen 25-Euro-Gutscheine. Auch hier muss der Wohnort im Kirchenkreis Harzer Land liegen.

Voraussetzungen „Luca lernt mit“ Erhalt von Bürgergeld (SGB II) Sozialhilfe (SGB XII) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) Wohngeld und/oder Kinderzuschlag (BKGG) Für Schüler der 1. bis 13. Klassen und Berufsschüler bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die keine Ausbildungsvergütung erhalten

Die Gutscheine sind diesmal von Ende Juni bis Mitte September gültig und werden während des Sommers durch Präsenztermine und Online-Anfrage verteilt. „Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich, jedoch bitte die Nachweise dazu mitbringen“, erklären die Verantwortlichen.

In diesem Jahr werden durch Erwerbslosigkeit, Inflation, steigendende Energie-, Heiz-, Sprit- und Lebenshaltungskosten noch mehr Personen die Kriterien erfüllen. Die Sozialarbeiterinnen über den diesjährigen Bedarf an den Gutscheinen

„In diesem Jahr werden durch Erwerbslosigkeit, Inflation, steigendende Energie-, Heiz-, Sprit- und Lebenshaltungskosten noch mehr Personen die Kriterien erfüllen“, so die drei Sozialarbeiterinnen. Bei jeglichem Beratungsbedarf sind sie ansprechbar. „Ansprüche können sich schnell ändern, wir prüfen gerne zusammen mit den Betroffenen, ob bereits alle Unterstützungsleistungen ausgeschöpft wurden.“

Die Mitarbeiterinnen ergänzen: „Sollte es Ihnen nicht möglich sein, den Gutschein persönlich abzuholen, können Sie eine E-Mail an dw.osterode@evlka.de mit Ihrem Namen, der Adresse und den entsprechenden Nachweisen in der Zeit vom 28. Juni bis spätestens zum 25. August senden. Die Gutscheinanzahl ist begrenzt.“