Eismaschine brennt in Osterode: Erstmal kein Eis mehr am Kornmarkt?

Brand in Osterode Erstmal kein Eis mehr am Kornmarkt? Eismaschine brennt

Großer Trubel auf dem Osteroder Kornmarkt am Montag, 19. Juni, während noch die Aufräumarbeiten nach dem Beach-Volleyball-Turnier auf dem Kornmarkt am Wochenende liefen. Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr Osterode zu einem Brand in der Osteroder Innenstadt gerufen, immer eine gefährliche Situation in der engen Bebauung der historischen Altstadt.

Entsprechend groß war das Aufgebot mit mehreren Löschfahrzeugen und der Drehleiter, die am Einsatzort waren. Zu derartigen Einsätzen rückt die Osteroder Wehr grundsätzlich in gleicher Konstellation und mit starken Kräften aus, erläutert der Osteroder Ortsbrandmeister Thomas Riedel.

Brand in Osteroder Innenstadt: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Brand geraten war eine Eismaschine in der Eisbearbeitung vom beliebten Eiscafé Zotta, dessen Belegschaft sorgenvoll das Geschehen neben vielen Schaulustigen aus sicherer Entfernung verfolgte. Ausbreiten konnte sich der Brand wegen des schnellen Eingreifens der Feuerwehr zum Glück nicht.

Allerdings kam es im Inneren des Gebäudes laut Aussagen eines Feuerwehrmannes zu einer massiven Verrauchung. Die betroffene Eismaschine wurde herausgezogen und noch einmal einzeln abgelöscht. Betroffen sind nach Aussagen der Feuerwehr aber noch weitere Geräte, die nun ersetzt werden müssen.

Feuer auf dem Kornmarkt Osterode: Brandursache wohl technischer Defekt

Im Einsatz waren insgesamt rund 25 Wehrleute der Feuerwehr Osterode mit fünf Einsatzfahrzeugen. Ausgegangen wird derzeit von einem technischen Defekt, die Einsatzstelle wurde von der Polizei nicht beschlagnahmt.

Jetzt heißt es wohl erstmal ordentlich lüften, aufräumen und putzen. Eis wird es vermutlich die nächsten Tage nicht geben, aber ein Totalschaden des Eiscafés konnte verhindert werden. Unsere Übersicht: Diese Eiscafés gibt es in der Region Osterode.

