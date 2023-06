Harz Kurier verlost Karten zum großen Jubiläumsfest

Tickets gewinnen: So geht es

Wer mit uns gemeinsam feiern will, sendet eine E-Mail mit dem Betreff „Jubiläumsfest Harz Kurier“ an die Adresse redaktion-harzkurier@funkemedien.de. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre vollständige Anschrift an. Wenn Sie eine Begleitperson mitbringen möchten, nennen Sie uns bitte außerdem den vollständigen Namen Ihrer Begleitung. Nur so können wir Ihnen die personalisierten, digitalen Einladungen zukommen lassen,

Die Veranstaltung in der Stadthalle Osterode beginnt am 22. Juni 2023 um 18 Uhr. Einlass ist um 17.30 Uhr.