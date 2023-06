Oldtimer rollen in der Eulenburg ein

Osterode Insgesamt 60 historische Fahrzeuge machten am Samstag während der Schubert Klassik Station in Osterode.

Eine Ausfahrt mit Freunden und Freunden von Freunden in schöner Umgebung, mit schönen Autos: Das ist die Schubert Klassik. Als Junggesellenabschied für Franz Schubert gestartet, entwickelte sich diese Idee zu einer kleinen Serie. So rollten am Samstagmittag Oldtimer und Joungtimer von Braunschweig kommend am Osteroder Campingplatz Eulenburg ein, und das bei herrlichem Wetter, beste Bedingungen also, sein Schätzen auszuführen.

Oldtimer und Joungtimer fuhren von Braunschweig bis zum Osteroder Campingplatz Eulenburg. Foto: Michael Paetzold / HK

Gesellige Ausfahrt

„Wir haben nicht den Anspruch, eine der bedeutendsten Oldtimer-Veranstaltungen in der Region zu werden. Es soll sich eine gesellige Truppe finden, die mit Oldtimern und Youngtimern bis Baujahr 1994 einen erlebnisreichen Tag in der vielseitigen Umgebung Braunschweigs verbringen möchte“, erläutern die Verantwortlichen ihren Ansatz. In Osterode machte die Ausfahrt einen Zwischenstopp. Die Teilnehmenden genossen Kaffee und Kuchen, und wer wollte, konnte sich auf dem einmaligen Industriedenkmal Eulenburg eine nachhaltige Energieversorgung aus der Vergangenheit anschauen.

60 historische Fahrzeuge

Bei der Ausfahrt ging es nicht um Zeiten oder Wertungsprüfungen, auch gabt es kein Regulativ, welche Zulassung ein Fahrzeug haben muss. Hauptsache, alle waren dabei, die Spaß haben wollten. Insgesamt waren es rund 60 Fahrzeuge, die dann von Osterode aus weiter nach St. Andreasberg und zurück nach Braunschweig fuhren. „Ich freue mich natürlich über den Besuch“, so der Inhaber der Eulenburg Rolf Grönig. Für seine Freizeiteinrichtung und die Stadt Osterode seien solche Veranstaltung immer eine gute Werbung.